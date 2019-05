Was für ein Geschenk des großen Robert Wilson! Er lässt uns Zuschauer eineinhalb Stunden allein mit Isabelle Huppert als Maria Stuart. Nichts stört die Intimität. Kein anderer Schauspieler, kein Effekt, kein Bühnengegenstand, denn es gibt nur zwei: einen Stuhl und einen Schuh. Der Minimalist Wilson liebt Stühle und Schuhe, wer ihn kennt, weiß das und verzeiht es. Ansonsten aber darf Huppert in Wilsons formal engem, aber nicht wirklich streng vorgegebenem Rahmen tun, was sie will: reden, wie sie will, tanzen, wie sie will, schreien, wie sie will. "Den Text darf man nie wörtlich nehmen: Der Sinn ergibt sich aus Rhythmus und Tonlage", hat Huppert einmal über die Theaterregie Wilsons gesagt.

Rhythmus und Tonlage aber diktiert allein sie an diesem Abend. Mit Maria Stuart hat das wenig zu tun, die Zuschauer sind vor allem überwältigt von Isabelle Huppert. "Der Körper generiert das Gedächtnis der Sprache: Zu jeder meiner Bewegungen gehört ein Wort", sagte sie schon über ihre erste Rolle unter Wilsons Regie, als sie 1993, ebenfalls solo, Orlando darstellte, den Romanhelden Virginia Woolfs. So ist es jetzt wieder: Hupperts Körper generiert Worte. Der Rhythmus scharf. Die Tonlage klar. Nichts bleibt bei dieser Maria Stuart übrig von der tragischen, bemitleidenswerten Theaterfigur Friedrich Schillers. Huppert spielt sich selbst: die kühle Königin der Franzosen. Gerade schrieb das tonangebende Pariser Magazin L’Obs über sie: "Lasst uns ohne die Befürchtung, Neider zu schaffen, erklären: Isabelle Huppert ist die größte französische Schauspielerin."

Muss man also dankbar sein? Wenn sie nach dem fünften Vorhang zum ersten Mal lächelt und dann verschwindet: Ist es nicht ihre und Wilsons Kunst, uns dieses Lächeln so lange vorzuenthalten, bis es unvergesslich bleibt? Feiert der anhaltende Applaus nicht den Sieg von Moderne und Aufklärung über Kitsch und Moral? Schiller hatte andere Probleme vor Augen. Er schrieb seine Maria Stuart, nachdem er gesehen hatte, wie die Französische Revolution zur Terrorherrschaft entgleist war. Das französische Volk, meinte er, habe "einen beträchtlichen Teil Europas und ein ganzes Jahrhundert in Barbarei und Knechtschaft zurückgeschleudert". Seine Maria Stuart, in ihrem richtigen Leben tatsächlich für kurze Zeit Königin von Frankreich, war eine tragische, aber aufrechte Figur. Eine Figur also, die heute ausgedient hat?



Wilson und Huppert: globale Marken

Bei der Rückbesinnung auf Schiller beginnen die Zweifel an Hupperts und Wilsons "unleugbarer Perfektion" (Le Figaro). Beide Künstler betraten erstmals im Jahr 1971 die Pariser Bühne. Wilson schaffte damals in demselben Pariser Theater Espace Cardin an den Champs-Élysées, in dem Huppert jetzt seine Maria Stuart uraufführt, den internationalen Durchbruch. Und zwar mit einem siebenstündigen Stück aus der Perspektive eines Taubstummen (Le Regard du sourd), ohne Ton, also pure Avantgarde. Auch Huppert spielte damals ihre erste Filmrolle. Bald war auch sie Avantgarde. Bald nannte sie Philippe Bouvard, Frankreichs über Jahrzehnte populärster Radiomoderator, "die am meisten vergewaltigte Schauspielerin des französischen Kinos". Und noch 2016 spielte Huppert in dem erfolgreichen Erotikthriller Elle eine Rolle, in der sie vergewaltigt wird. Dafür bekam sie 2017, im Jahr der #MeToo-Revolte, eine Oscar-Nominierung. Wilson hatte bis dahin schon alle denkbaren Theaterpreise der Welt gewonnen. Sowohl er als auch Huppert sind heute globale Marken.

Aber auch der Dritte im Bunde der neuen Maria Stuart ist es, zumindest unter Eingeweihten: Der Autor Darryl Pinckney zählt heute zu den wichtigsten Namen der schwarzen Literatur in den USA. Sein letzter Roman Black Deutschland entzauberte einen der letzten großen deutschen Freiheitsmythen: das West-Berlin der Achtzigerjahre. Und nun entthront Pinckneys Stück also Schillers Maria Stuart, macht aus ihr ein rechthaberisches Scheusal oder auch nur eine ziemlich dumme europäische Königin. Abermals eine längst fällige Entzauberung?

"Ich schulde Frankreich viel", sagte Wilson kurz vor der Uraufführung vergangene Woche. Doch wer sich nicht von seiner Minimalregie, der Disziplin Hupperts und dem schonungslosen Text Pinckneys faszinieren ließ, fragte sich beim anschließenden Bummel über die Champs-Élysées: Für wen spielen sie eigentlich? Die Prachtallee, an der das Theater liegt, war in den letzten Monaten das Aufmarschfeld der Gelbwesten-Bewegung. Als Wilson hier zum ersten Mal vor 48 Jahren inszenierte, war gerade die 68er-Revolte über Paris hinweggefegt. Seine Kunst war die ästhetische Fortsetzung der Revolte, aber den Gelbwesten heute dürfte sie völlig fremd sein. Drohen nicht sogar wieder Barbarei und Knechtschaft, falls Marine Le Pen bald mehr als nur die Europawahlen gewinnt? Wäre es nicht Zeit für eine ganz andere, irgendwie engagierte Maria Stuart gewesen?

"Wilson ist ein Meister des Formalismus", antwortete Huppert auf eine ähnliche Frage bezüglich ihres Orlando. Wilson und sie spielen tatsächlich perfekt auf, doch inzwischen so vorhersehbar wie eine neue Serie von Netflix. Ihre Kunst speiste sich einst aus dem Epochenumbruch der Sechzigerjahre. Sie setzte sich durch, überall. Deshalb nennen die Pariser Medien Huppert heute eine "Global-Schauspielerin". Und doch ist Wilsons Regie im Espace Cardin der Versuch einer Rückkehr zu den Wurzeln. Ein Intermezzo zeigt das, in dem Huppert hinter Wolken schweigt, während Wilson mit einer sonoren Pink-Floyd-Stimme aus dem Off mit einem unsichtbaren Kind spricht – wie einst 1971 mit dem taubstummen Kind. Doch ein Zusammenhang mit der neuen Maria Stuart fehlt. Als schulde Wilson Frankreich doch nichts. Und das glaubt womöglich auch Isabelle Huppert von sich.