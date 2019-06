Im Winter fuhr meine Freundin mit Mann und zwei Kindern nach Österreich. An denselben Ort, an dem sie bereits im Jahr zuvor gewesen waren. Die Jungen liebten es dort. Es lag viel Schnee, sie fuhren Ski, und am Abend aßen sie zu viert im Speisesaal des Hotels. Die Kinder wurden von Vater und Mutter abwechselnd ins Bett gebracht. Wenn der Mann dran war, setzte sich meine Freundin an die Hotelbar und las. Das Buch handelte von Scheidungen, in denen Kinder betroffen sind.

Meine Freundin und ihr Mann lebten da schon seit Monaten getrennt, die Kinder waren mal bei ihr und mal bei ihm. "Es hat sich so viel in ihrem Leben verändert", sagt meine Freundin. "Da wollten wir ihnen wenigstens Österreich lassen."

Eine anderes Paar. Auf Facebook wäre ihr Beziehungsstatus: "Es ist kompliziert". Meine Freunde haben ein anderes Wort dafür. "Schwebend." Die beiden kennen sich so lange, dass man getrost von ewig sprechen darf, sie haben Kinder, nicht mehr ganz klein, und dann mit einem Mal: "Ein anderer", sagt sie. "Die Eifersucht, ganz schlimm", sagt er.

Die Frau zieht aus, und doch gehen sie gemeinsam zu einer Beratung. Dort lassen sie sich erklären, wie andere das machen, Residenz-, Nest- und Wechselmodell, und machen selbst am Ende nichts davon. "Wir mussten spontaner auf die Kinder reagieren", sagt sie. "Alle wollten etwas anderes", sagt er. Die eine hüpft von Mutter zu Vater, "wie ein Flummi", die andere zieht sich von der Mutter zurück. Hat er eine heimliche Genugtuung gespürt? "Ich sehe das systemisch", sagt er. "Die Familie muss erhalten bleiben." Seine Frau kommt regelmäßig zu Besuch, bleibt auch zum Abendessen. Wohin sie danach geht, das weiß er nicht immer. Natürlich habe er gelitten. "Aber ich habe versucht, das auseinanderzuhalten."

Etwa 150.000 Ehen werden in Deutschland jedes Jahr geschieden, und dies sind nur zwei Beispiele. Trotzdem glaube ich, dass sie etwas aussagen. Weil ich Ähnliches auch anderswo beobachte. Im Kindergarten, wo die Mutter auf die Abschlussreise nachkam, obwohl der Vater dabei war und sie sich gerade getrennt hatten, oder in der Schule, wo Paare, die nicht mehr zusammen sind, gemeinsam Punsch trinken, wenn die Klasse ein Fest feiert. Menschen in meinem Alter, der sogenannten Generation X oder auch Y, wird so viel vorgeworfen, Bindungsunfähigkeit, Egoismus, Vergnügungssucht, Narzissmus, aber ich sehe um mich herum etwas anderes. Nämlich Menschen, die wissen, dass es keine stärkere Bindung gibt als die zu einem Kind, und die so einen starken Familiensinn haben, dass er sogar eine Trennung überdauert. "Wir sind", sagt meine Freundin, "eine Familie in zwei Häusern."

Wer sich trennt, macht es sich zu einfach, sagte eine Bekannte neulich zu mir. Ich kenne einen Mann, der manchmal, wenn er an dem Ort ist, wo seine Kinder leben, im Haus seiner Ex-Frau und ihres jetzigen Mannes übernachtet. Das Geld ist knapp, und die Kinder will er möglichst viel sehen. Ist das etwa einfach?

In Zeruya Shalevs Roman Späte Familie verlässt Ella ihren Ehemann Amnon, mit dem sie einen Sohn hat. Sie verliebt sich in Oded, sie ziehen zusammen, und eines Abends steht sie mit Oded am Bett ihres Sohnes: "Schnarchen dringt aus seiner Kehle, eine Hand liegt an seinem Kinn, als wäre er tief in Gedanken versunken. Schau, das ist ein gutes Zeichen, flüstere ich, ich habe gedacht, er würde Stunden brauchen, um einzuschlafen." Aber Oded will nicht mit Ella das schlafende Kind betrachten, er ist ungeduldig, er muss noch einen Anruf machen. "Wie sehr mir jetzt dieses wohltuende Ritual fehlt, denke ich, so oft habe ich mit Amnon vor dem Bett des schlafenden Jungen gestanden, beide mit der gleichen Begeisterung, beide bemüht, den geliebten schlafenden Jungen nicht zu wecken, während Oded mich jetzt, nachdem er einen kurzen Blick auf den Jungen geworfen hat, stehen lässt und geht."