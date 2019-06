Wenn man wissen will, in welchem Land wir leben, muss man sich das Vermögen dieser Republik als riesigen Kuchen vorstellen. Darin sind alle Sparguthaben, Häuser und Grundstücke enthalten, alle Fabriken, Aktien und Anleihen. Der gesamten ärmeren Hälfte der Bevölkerung gehört nur ein hauchdünnes Stück dieses Kuchens. Es ist so schmal, dass es umfallen würde, wenn man es auf einen Teller stellte. Das reichste Zehntel bekommt dagegen mehr als den halben Kuchen. Kann das gesund sein?

Deutschland ist eines der reichsten Länder der Welt, aber ein großer Teil der Bürger hat davon offenbar nicht viel. Längst sind es nicht mehr nur Politiker vom linken Rand, die sich darüber empören – und die nach neuen Rezepten suchen. Der ehemalige Bundesfinanzminister Peer Steinbrück spricht sich für eine Verdopplung der Erbschaftsteuer aus, in der SPD wird an einem Konzept für eine Wiedereinführung der Vermögensteuer gearbeitet, Friedrich Merz von der CDU fordert, Aktienbesitz steuerlich zu fördern, und die Grünen wollen einen Deutschlandfonds einrichten, der Sparern den Aufbau von Vermögen erleichtern soll.

Bislang verhält sich Geld wie elektrisch geladene Staubpartikel: Es zieht mehr von sich an. Die Gravitation großer Geldmengen führt dazu, dass die Reichen häufig noch schneller reich werden. Und diese Anziehungskräfte könnten sich im digitalen Zeitalter verstärken. Denn in der Internetwirtschaft dominieren wenige hochproduktive Unternehmen den Markt. Das sind derzeit noch Netzkonzerne wie Google, Amazon oder Facebook, demnächst vielleicht aber auch Bezahlfirmen oder Hersteller selbstfahrender Automobile. Was diese sogenannten Superstarfirmen gemeinsam haben: Sie erzielen oft mit wenigen Beschäftigten riesige Gewinne. Der amerikanische Ökonom Richard Freeman warnt bereits vor einer "Refeudalisierung" der Gesellschaft im Maschinenzeitalter: Die Besitzer von Robotern und Algorithmen häufen demnach immer größere Reichtümer an, und der Rest geht leer aus.

Dabei ballt sich der Reichtum schon heute fast überall in der Welt in den Händen weniger. So gehören den obersten zehn Prozent der Bevölkerung in den USA sagenhafte 77 Prozent des Gesamtvermögens. Selbst in einem ansonsten vergleichsweise egalitären Land wie den Niederlanden sind es 44, in Finnland 47 Prozent und in Frankreich 53 Prozent. Deutschland belegt dabei innerhalb Europas einen Spitzenplatz, wie eine Studie der Bundesbank zeigt: In kaum einem anderen Mitgliedsland der Euro-Zone ist die Kluft zwischen Arm und Reich so groß wie hierzulande.

Wenn selbst diese sonst so zurückhaltende Institution auf die "ungleiche Verteilung" der Vermögen hinweist, ist Gefahr im Verzug. Wie schädlich ist die Ungleichheit, und wie kommt sie zustande?

Wem gehört was? Anteil am gesamten Nettovermögen der Privathaushalte Quelle: Deutsche Bundesbank, Monatsbericht April 2019, DIW © ZEIT-GRAFIK

Zunächst fällt auf: Bei der Debatte um die Verteilung der Vermögen geht es nicht nur um die Superreichen. Um zur Gruppe der oberen zehn Prozent der Haushalte zu gehören, muss man in Deutschland Vermögen im Wert von mindestens 555.000 Euro besitzen. Eine halbe Million Euro mag eine große Summe sein, doch sie finanziert kein Leben in Saus und Braus. Ein Ehepaar mit einem schuldenfreien Eigenheim in guter Lage kann auf so ein Vermögen kommen. Oder ein mittelgroßer Handwerksbetrieb.

Was besitzen die Reichsten? Durchschnittliches Vermögen eines Privathaushalts im obersten Zehntel, in Tausend Euro Quelle: Deutsche Bundesbank, Monatsbericht April 2019, DIW © ZEIT-Grafik

Tatsächlich besteht der Großteil des Vermögens der oberen Schicht nicht aus dicken Bankkonten oder Aktienpaketen – es steckt vielmehr in Immobilien. Im Durchschnitt besitzt ein Haushalt der Oberschicht Grundstücke, Häuser und Wohnungen im Wert von 860.000 Euro. Dabei gehört den Alten typischerweise mehr als den Jungen, die erst im Laufe ihres Lebens nach und nach Vermögen ansammeln.

Ein wichtiger Grund für die Vermögensungleichheit ist also die Tatsache, dass Immobilienbesitz in Deutschland weniger verbreitet ist als in vielen anderen Ländern. Etwa 45 Prozent der Deutschen wohnen in den eigenen vier Wänden, aber 58 Prozent der Franzosen und 77 Prozent der Italiener. Deshalb reißt die Explosion der Immobilienpreise in den Städten die deutsche Verteilung besonders stark auseinander.

Das Beispiel des Handwerksbetriebs zeigt allerdings auch, dass die Anhäufung von Vermögen im Sinne aller sein kann. In Deutschland sind große Reichtümer öfter als anderswo in mittelständischen Familienunternehmen gebunden. Sie schaffen Arbeitsplätze und zahlen Steuern.