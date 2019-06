Wir sind Meister darin, das Leben von unserm Job zu trennen und uns möglichst ungestört der Karriere zu widmen. Dafür delegieren wir, was wir können: Wir bringen die Kinder in die Krippe, die Hemden in die Reinigung, die Steuererklärung zum Profi. Der Gärtner stutzt die Hecken, die Putzfrau reinigt die Wohnung, und der DHL-Bote stellt uns die online bestellten Kleider vor die Haustüre. Sehr bequem und praktisch, all das. Noch hat das System einige Mängel, doch werden diese nach und nach behoben: Tagesschulen werden erprobt, ein Vaterschaftsurlaub wird per Volksinitiative verlangt, und selbst die Idee einer Elternzeit wird in der konservativen Schweiz immer populärer.

Doch das Leben richtet sich nicht immer nach unseren Karriereplänen und Alltagsorganigrammen, egal wie perfekt sie entworfen sind, egal wie sehr sie unseren Lebenskonzepten entsprechen und wie geschlechtergerecht sie gelebt werden.

Schlägt das Schicksal zu, erkrankt zum Beispiel ein Kind schwer, verunfallt der Lebenspartner oder verschlechtert sich der Zustand der demenzkranken Mutter, ist vom einen Tag auf den anderen nicht mehr alles bloß eine Frage der Organisation.

Es gibt Aufgaben, die kann man schlichtweg nicht delegieren.

Ein Gesetzentwurf soll Eltern mit kranken Kindern helfen

Das Bundesamt für Statistik (BfS) geht davon aus, dass in der Schweiz 35 Prozent der 1.428.800 Erwerbstätigen, die zwischen 15 und 64 Jahre alt sind, mindestens eine Betreuungsaufgabe haben. Wie viele von ihnen mit ernsthaften Erkrankungen konfrontiert sind, ist nicht bekannt. Klar ist: 2016 leisteten 300.000 Personen, darunter auch solche, die nicht berufstätig sind, unbezahlte Arbeit für pflegebedürftige Angehörige.

Besonders hart trifft es die 4500 Familien mit einem schwer kranken Kind. Bisher mussten die Eltern unbezahlten Urlaub nehmen, wenn sie ihm beistehen wollten, sich also selbst krankschreiben lassen oder sogar die Stelle kündigen.

Ihnen soll nun geholfen werden. Sozialminister Alain Berset stellte vergangene Woche die Pläne des Bundesrates vor, mit denen er die, wie er sagte, "brutale Situation" entschärfen will. Neu sollen diese Eltern 14 Wochen bezahlten Urlaub erhalten. Der Gesetzesentwurf schlägt vor, dass beide Elternteile die Zeit frei unter sich aufteilen und Alleinerziehende den gesamten Urlaub beziehen können. Auch sollen die Betroffenen ein halbes Jahr lang vor Kündigung geschützt sein und keine Ferientage verlieren.

Nicht nur Eltern sollen Betreuungsurlaub bekommen

Urlaub soll es geben, wenn ungewiss ist, wie die Krankheit verläuft oder wenn damit gerechnet werden muss, dass das Kind bleibende Schäden davonträgt oder sogar stirbt.

Finanziert werden soll dieser Betreuungsurlaub gleich wie der Militärdienst und der Mutterschaftsurlaub über die Erwerbsersatzordnung (EO). Für die geschätzten Kosten von jährlich 74 Millionen Franken reichen die vorhandenen Mittel aus, Beitragserhöhungen für Arbeitgeber und -nehmer sind nicht geplant.

Umstrittener ist der zweite Entlastungsvorschlag des Bundesrates, von dem weit mehr Leute profitieren würden: Künftig sollen nicht nur Väter und Mütter, sondern auch jeder, der seine kranke Mutter oder den verunfallten Partner betreut, am Arbeitsplatz fehlen dürfen. Alle Arbeitgeber – und nicht nur jene zwei Drittel der Firmen, die dies bereits heute freiwillig tun – sollen die Absenzen tragen: Der Bundesrat möchte die heutige Regelung ausweiten auf drei Tage pro Krankheitsfall und maximal zehn Tage pro Jahr.