Überhaupt nichts – nicht einmal ein schönes Gesicht – ist so schön wie das Spektrum." So schwärmte der britische Chemiker und Fotograf William de Wiveleslie Abney (1843–1920) einmal über die leuchtenden Farben, die sich zeigen, wenn sich weißes Licht in seine bunten Bestandteile auffächert, von Violett bis Feuerrot.

Der Philosoph Olaf L. Müller, seit 2003 Professor für Wissenschaftstheorie an der Humboldt-Universität zu Berlin, hat nun ein Buch über Ästhetik in der Naturwissenschaft geschrieben. Darin erklärt er, dass Dinge wie ebenjenes Spektrum nicht bloß das Ergebnis eines Experiments seien, das wir zufällig auch schön finden. Er glaubt vielmehr, dass der Schönheitssinn immer schon da sei, wenn wir Forschung betreiben, dass er beteiligt sei, wenn Wissenschaftler Theorien aufstellen, wenn sie Versuche entwerfen und wenn sie ihre Ergebnisse deuten. Und er glaubt, dass das sogar richtig so sei, dass Schönheit tatsächlich einen erkenntnistheoretischen Wert habe.

Das ist eine ziemlich provokante These. Liegen Wahrheit und Schönheit doch näher beieinander, als wir modernen, aufgeklärten Menschen glauben wollen? Sicher ist, ihre Beziehung hört nicht auf zu faszinieren. Und wir können über große Erkenntnisse staunen, die beides sind: Einsteins allgemeine Relativitätstheorie etwa gilt als wahr und gleichzeitig als eine der schönsten Theorien überhaupt. Es sei ein Rätsel, "warum wir überhaupt imstande sind, empirische Theorien zu ersinnen, die zugleich unsere ästhetischen Bedürfnisse stillen", so Müller.

In den letzten Jahren wurden aber auch Vorwürfe laut, vor allem die theoretische Physik habe sich in einem Taumel über so erfolgreiche Schönheiten wie die Relativitätstheorie verrannt. Die Physikerin Sabine Hossenfelder etwa klagte in ihrem 2018 erschienenen Buch Das hässliche Universum, die Physik gelange deshalb zu so wenig neuen Erkenntnissen, weil sie statt nach wahren zu sehr nach schönen Theorien Ausschau halte. Für Müller ist das kein Widerspruch. Er erzählt etwa von Kopernikus, der sich auch aus ästhetischen Gründen für das heliozentrische Weltbild entschied und recht behielt. Und er widmet sich ausführlich Isaac Newtons berühmten Experimenten zur Optik. Newtons Versuch, einen Lichtstrahl durch ein Prisma in einen dunklen Raum fallen zu lassen, damit das Spektrum wie ein Gemälde aus Licht auf der Wand erscheint, gelang nicht auf Anhieb. Er musste lange herumprobieren mit Prismen, Abständen und Tageszeiten. Ohne Newtons starken Sinn für Ästhetik, der ihn dabei antrieb, hätte es dieses Experiment so nicht gegeben, sagt Müller.

Was macht diesen Sinn aus, was finden Physiker schön? Symmetrie, Einfachheit, Klarheit, Geschlossenheit, kontrastreiche Kombinationen oder Einheit in der Vielfalt, schreibt Müller, seien einige Merkmale von Theorien und Experimenten, die als schön gelten. Und es seien Merkmale, so Müllers These, die zwar nicht identisch, aber doch verwandt seien mit solchen, die wir bisweilen auch in der Kunst schätzen, in Musik, Malerei oder Literatur. Das Spiel mit Symmetrien findet er zum Beispiel in der Partitur von Bachs Krebskanon aus dem Musikalischen Opfer von 1747 oder in F. Scott Fitzgeralds 1922 erschienener Kurzgeschichte über Benjamin Button, der als Greis geboren wird und im Laufe seines Lebens immer jünger wird.

Naturwissenschaftler sind Menschen, es wäre etwas weltfremd, zu glauben, sie seien in der Lage, ihren Sinn für Ästhetik völlig auszuschalten. Deshalb ist Müllers Buch dort am interessantesten, wo er genau das untersucht. An welchen Stellen drängt also die Ästhetik in die Wissenschaft? Wenn zum Beispiel eine Menge Daten einen kreativen Prozess erfordern, um daraus eine Theorie zu entwickeln, oder wenn Experimente erzählerischen Mustern folgen, wenn sie Spannung aufbauen, mit Erwartungen und Überraschungsmomenten spielen.