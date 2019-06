Gegen die Katastrophe der SPD mag sich die Lage der CDU komfortabel ausnehmen – aber in Wahrheit schwankt auch unter der Union der Boden. Die Hoffnung der Parteiführung unter Annegret Kramp-Karrenbauer, schwierige politische Entscheidungen in Arbeitsgruppen über Klimapolitik zwischenzuparken, bis die ostdeutschen Landtagswahlen über die Bühne sind, geht nicht auf. Ungeduld und Enttäuschung kommen nicht nur beim Wähler und in der YouTube-Szene auf. Auch innerhalb der Partei regt sich Unmut.

