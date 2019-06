Andrea und Michael leben in einem renovierten Fachwerkhaus in Hofheim, einer Kleinstadt am Taunus. Kennengelernt haben sie sich am Arbeitsplatz, beide sind ausgebildete Bankkaufleute. Während Andrea morgens nach Wiesbaden zur Arbeit fährt, kümmert sich Michael seit 22 Jahren um Haushalt, Garten und Kinder. Andrea wird zuerst interviewt, am Esstisch mit Blick auf die mit Blumen bepflanzte Terrasse. Im Obergeschoss spielt Michael ein Kartenspiel am Computer. Einmal huscht der jüngere Sohn durchs Zimmer. Er ist 20, studiert wie sein Bruder, lebt aber noch bei den Eltern.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden