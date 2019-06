DIE ZEIT: Herr Taupitz, Ihr Gutachten liest sich wie ein Ruf nach Freiheit. Als wären Ärzte und Patienten Gefangene einer rückständigen Politik. Ist das nicht übertrieben?

Jochen Taupitz: Das ist kein Ruf nach Freiheit, sondern nach Vernunft. Wir möchten mit unserer Stellungnahme erreichen, dass deutsche Paare endlich auf dem Stand des aktuellen medizinischen Wissens behandelt werden dürfen. Dass dies seit vielen Jahren nicht möglich ist und die Politik daran nichts ändert, ist im Grunde ein Skandal.

ZEIT: Scharfe Worte auf einem sensiblen Feld.

Taupitz: Das geltende Embryonenschutzgesetz stammt aus dem Jahr 1990, der Anfangszeit der Fortpflanzungsmedizin. Eigentlich war es schon wenig später überholungsbedürftig. Dennoch gilt es weitgehend unverändert bis heute – mit negativen Folgen für die betroffenen Paare und deren Kinder. Viele Praktiken sind verboten oder stark eingeschränkt aufgrund von Befürchtungen, die sich mittlerweile als haltlos erwiesen haben. Zugleich ist die heutige Rechtslage diskriminierend, weil sie Männer und Frauen unterschiedlich behandelt, ebenso wie verheiratete Paare und unverheiratete Paare, heterosexuelle und gleichgeschlechtliche. Ich kenne kein anderes Feld, auf dem sich das Recht so gegen die wissenschaftliche und gesellschaftliche Realität sperrt.

ZEIT: Das Embryonenschutzgesetz möchte, wie der Name sagt, werdendes Leben schützen. Was ist daran denn falsch?

Jochen Taupitz lehrt als Jurist an der Universität Mannheim. Der Medizinrechtler leitete die Arbeitsgruppe, die das Gutachten "Fortpflanzungsmedizin in Deutschland – für eine zeitgemäße Gesetzgebung" für die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina sowie die Union der deutschen Akademien der Wissenschaften erstellte.

Taupitz: Grundsätzlich nichts. Problematisch ist, wenn für dieses Ziel die Gesundheit von Frauen und Kindern aufs Spiel gesetzt wird.

ZEIT: Inwiefern ist das der Fall?

Taupitz: In Deutschland ist es verboten, geplant eine größere Zahl von Embryonen herzustellen und danach zu schauen, wie gut sie sich entwickeln. Vielmehr darf der Arzt nur so viele Embryonen herstellen, wie innerhalb eines Zyklus auf die Frau übertragen werden sollen. Um eine möglichst hohe Schwangerschaftsrate zu erreichen, entscheiden Ärzte wie Patientinnen sich meist dafür, zwei oder sogar drei Embryonen einzusetzen. Die Folge: Kaum ein anderes Land hat eine so hohe Rate an Zwillings- oder Drillingsgeburten nach künstlicher Befruchtung wie Deutschland.

ZEIT: Was per se gefährlich ist?

Taupitz: Mehrlinge kommen im Schnitt früher zur Welt, wiegen weniger, tragen häufiger Geburtsschäden davon. Kommt es – in seltenen Fällen – zu einer Schwangerschaft mit Vier- oder Fünflingen, entscheiden sich Ärzte mitunter für einen Fetozid: Sie töten einen oder mehr Föten im Mutterleib, um den anderen eine größere Lebenschance zu geben. Für die Frauen ist das traumatisch. Und schon eine Zwillingsgeburt erhöht bei der Frau die Gefahr von Bluthochdruck oder einer Depression nach der Geburt um ein Vielfaches.

ZEIT: Was wäre der bessere Weg?

Taupitz: Wie bei einer natürlichen Schwangerschaft nur einen Embryo zu übertragen. International ist das die Methode der Wahl.

ZEIT: Ist die Erfolgsrate dann nicht niedriger?

Taupitz: Im Gegenteil, sie ist ähnlich hoch, oft sogar höher. Denn im Ausland ist es erlaubt, gezielt aus mehreren Embryonen denjenigen auszuwählen, der die besten Entwicklungschancen hat.