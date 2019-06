Eineinhalb Jahre ist es her, dass der New Yorker Autor Michael Wolff sein Enthüllungsbuch Feuer und Zorn über Donald Trumps erstes Jahr im Weißen Haus veröffentlichte. In dieser Woche nun erscheint die Fortsetzung. Unter Beschuss schildert das zweite Amtsjahr von Trump. Auch diesem Buch eilt bereits ein veritabler Skandal voraus. Wolff behauptet, im Büro des Sonderermittlers Robert Mueller, der die Russland-Verstrickungen der Trump-Kampagne aufklären sollte, sei der Entwurf einer Anklageschrift gegen Donald Trump verfasst worden. In dem Schriftstück würfen die Ermittler Trump Justizbehinderung vor, so Wolff.

Die Enthüllung rief Widerspruch hervor. Schließlich hatte Mueller in seinem Abschlussbericht geschrieben, man habe eine Anklage des Präsidenten wegen Justizbehinderung niemals in Erwägung gezogen. Auf Nachfrage von Journalisten erklärte das Büro des Sonderermittlers vergangene Woche, ein Dokument, wie Wolff es beschreibe, existiere nicht.

Wir haben bei Michael Wolff nachgefragt.

Wir rufen ihn in seiner Wohnung in Manhattan an und erreichen den Autor in bester Laune. "Ach ja, die Sache mit der Anklage", sagt er entspannt, als habe er den Aufruhr um diesen Teil seines Buches erwartet. Dann beschreibt er unaufgeregt, warum es durchaus sein könne, dass er ein Dokument besitze, von dem das Büro des Sonderermittlers sagt, es existiere nicht. "Nuancen", sagt Wolff. "Es geht hier schlicht um unterschiedliche Nuancen der Wahrheit."

Was genau Wolff damit meint, was hinter seiner Behauptung steckt, ist besonders wichtig, weil in der Demokratischen Partei dieser Tage immer mehr Stimmen laut werden, die ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump fordern. Sollten Muellers Leute, wie Wolff schreibt, mit dem Gedanken gespielt haben, wegen Justizbehinderung Anklage zu erheben, würde ihnen dies Rückenwind geben. Im Buch heißt es: "Im März 2018 überlegte Muellers Team, einen gewagten Schritt zu unternehmen. In einer von Weissmann (dem Hauptermittler im Mueller-Team, Anm. d. Red.) geführten Initiative entwarf das Büro des Sonderermittlers eine Anklage des Präsidenten. (...) Ende März hatte das Mueller-Team nicht nur die Details des Anklagevorschlags vorliegen, sondern auch den Entwurf für ein Rechtsgutachten zu dem vom ›Angeklagten‹ – also Donald Trump – zu erwartenden Vorstoß, seine Anklage abzuweisen."

Im Gespräch beschreibt Wolff das Dokument als ein 56-seitiges "memorandum of law". Dieses Rechtsgutachten spiele hypothetisch den Fall durch, dass Donald Trump wegen Justizbehinderung angeklagt würde und dass dieser dagegen mit dem Argument vor Gericht zöge, ein amtierender Präsident könne nicht angeklagt werden.

Michael Wolff Die Fortsetzung Im Februar 2018 erschien Michael Wolffs erstes Buch über Donald Trump: Fire and Fury (Feuer und Zorn). Innerhalb von vier Wochen verkaufte es sich über zwei Millionen Mal. Wolff kannte Trump und hatte so monatelang Zugang zum West Wing des Weißen Hauses bekommen. Diese Woche erscheint die Fortsetzung Unter Beschuss. Trumps Kampf im Weißen Haus im Rowohlt Verlag.

"Das Memorandum ist die Antwort auf die Frage, was danach passieren würde", sagt Wolff. Es umreiße auf etwa 25 Seiten in drei Punkten die Anklage wegen Justizbehinderung. Dann breite es auf den restlichen Seiten die juristische Position aus, dass auch ein amtierender Präsident sehr wohl angeklagt werden könne.

Die herrschende Rechtsauffassung besagt, Präsidenten können im Amt nicht angeklagt werden (wohl aber später) – um sicherzustellen, dass sie ihre verfassungsmäßige Aufgabe als Chef der Exekutive ausüben können. Der Entwurf einer Anklageschrift, von dem Wolff im Buch schreibt, stellt diese Auffassung infrage.

Wer hat dieses Papier warum geschrieben, und wer hat es Wolff zugespielt? Er habe das Gutachten aus einer Quelle, die "absolut makellos und einwandfrei" sei, antwortet der Autor. Welche Bedeutung das Gutachten im Großen und Ganzen der Ermittlungen gespielt habe und wie ernst Mueller selbst es genommen habe, wisse er allerdings nicht, räumt Wolff ein.

Warum hat Wolff dann einen anderen Anschein erweckt? Der Entwurf einer Anklageschrift ist schließlich etwas anderes als ein Szenario für den unwahrscheinlichen Fall einer Anklage. Er habe einfach angenommen, sagt Wolff, wenn die Anklage in dem Gutachten schon so ausführlich formuliert sei, dann werde es sie auch noch einmal als separates Dokument geben.