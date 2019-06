Als Uwe Hück seinen Rückzug vom Sportwagenbauer Porsche verkündete, stand sogar das Management stramm. Selbst die Produktionsbänder waren angehalten worden, während Vorstandschef Oliver Blume auf der spontanen Abschiedsfeier Anfang Februar das "große Herz" des scheidenden Betriebsratschefs Hück lobte.

Auch einige Porsche-Manager scheinen ein großes Herz gehabt zu haben. Womöglich ein zu großes. Gegen mehrere Führungskräfte, unter ihnen Vorstandschef Blume, ermittelt seit vergangener Woche die Staatsanwaltschaft Stuttgart. Mehrere Geschäftsräume, darunter Blumes Büro, wurden durchsucht, es geht um den Verdacht der Untreue: Angeblich hat Hück ein Gehalt bekommen, das höher war als gesetzlich erlaubt. Hück selbst wird allerdings nicht beschuldigt.

Der Fall erinnert an ähnliche Ermittlungen, die in Braunschweig kurz vor dem Abschluss stehen. Dort ging es um den Porsche-Mutterkonzern Volkswagen, wo 15 langjährige Betriebsräte jahrelang überhöhte Löhne kassiert haben sollen. Deshalb will die Staatsanwaltschaft in wenigen Wochen Anklage erheben. Aus Kreisen der Behörde ist zu erfahren, dass der frühere Personalvorstand von Volkswagen, Horst Neumann, im Zentrum der Ermittlungen stehe. Das ist der Mann, der es als einstiger Gewerkschaftsfunktionär zu Rentenansprüchen von insgesamt mehr als 20 Millionen Euro brachte. Volkswagen sei Dank. Auch im Falle von Neumann geht es um den Verdacht der Untreue. Und um die grundsätzliche Frage: Wie viel dürfen Betriebsräte verdienen?

Die naheliegendste Antwort wäre: gar nichts. Denn: "Die Mitglieder des Betriebsrats führen ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt." So steht es in Paragraf 37 des Betriebsverfassungsgesetzes, dem wichtigsten Regelwerk für Betriebsräte. Und so beteuerte es auch Jörg Hofmann, der Chef der mächtigsten deutschen Gewerkschaft IG Metall, als die Staatsanwaltschaft Braunschweig die Ermittlungen aufnahm. Da sagte er dem Handelsblatt: "Wir sollten beim Ehrenamt bleiben, denn Betriebsräte müssen unabhängig bleiben und dürfen nicht in Interessenkonflikte geraten." Auch der Arbeitsrechtler Peter Schüren von der Universität Münster hält dieses Prinzip bis heute für maßgeblich: "Es gibt aus gutem Grund keine Berufsbetriebsräte", sagt er. Anderenfalls könnten "gefährliche wirtschaftliche Abhängigkeiten entstehen".

Eine halbe Million Euro für ein Ehrenamt? Der Betriebsrat kann alles erklären

Es gibt da nur ein Problem. In Großkonzernen können die Betriebsräte ihr Amt nicht mal so nebenbei nach Feierabend ausüben wie die Leitung des Posaunenchors. Sie werden deshalb von ihrer ursprünglichen Tätigkeit freigestellt. Manche, wie der BMW-Betriebsratsvorsitzende Manfred Schoch, seit mehr als 30 Jahren. Er verdient nach eigenen Angaben zwischen 150.000 und 250.000 Euro im Jahr.

Schoch hat – abgesehen von einem Traineeprogramm – bei BMW eigentlich nie etwas anderes gemacht als Betriebsratsarbeit. Ist er also ein Arbeiter oder ein Manager? Der Blick ins Gesetz hilft bei solchen Biografien nur bedingt. Nach Paragraf 78 des Betriebsverfassungsgesetzes dürfen Betriebsratsmitglieder wegen ihrer Tätigkeit und in ihrer beruflichen Entwicklung nicht benachteiligt, aber auch nicht begünstigt werden. Zugleich – und das wird der Knackpunkt in allen anstehenden Verfahren – darf der Wechsel in den Betriebsrat die Arbeitnehmer nicht schlechterstellen, als wenn sie auf das Amt verzichteten. Deswegen heißt es im vierten Absatz von Paragraf 37: "Das Arbeitsentgelt von Mitgliedern des Betriebsrats darf (...) nicht geringer bemessen werden als das Arbeitsentgelt vergleichbarer Arbeitnehmer mit betriebsüblicher beruflicher Entwicklung."