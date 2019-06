Es war kurz vor Jahresende, wir standen gemeinsam in der Küche, und mein Sohn, den ich damals noch meine Tochter nannte, räumte den Geschirrspüler aus. Er hatte eine Kette mit einem kleinen Männchen als Anhänger um den Hals. "Was ist das?", fragte ich. "Im neuen Jahr möchte ich mich nicht mehr verstecken", sagte er. Das Wort trans* fiel nicht, trotzdem ahnte ich, was er meinte. Ich sagte so was wie: "Ja, klar, man kann ja lieben, wen man will, und anziehen, was man will. Aber es muss ja nicht so weit kommen, dass man Hormone nimmt." Mein Sohn sah mich einfach nur an. Drei Wochen später sagte er dann den Satz: "Ich bin ein Junge."

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden