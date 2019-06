Japaner streiten nicht. Kein Tokioter Regierungschef hat sich je öffentlich mit seinen Partnern in den G7-Industrieländern angelegt. Kein Toyota-Chef hat je öffentlich einen Rivalen kritisiert. Doch nun das: "Nissan beurteilt die neue Haltung von Renault als sehr bedauernswert, weil sie den Bemühungen der Firma zur Verbesserung ihres Führungssystems entgegenläuft", teilte der Chef von Nissan, Hiroto Saikawa, zu Wochenbeginn mit. Das klang so deutlich und zudem so unjapanisch, dass das Pariser Wirtschaftsblatt Les Echos zur Verbindung der Autohersteller Nissan und Renault titelte: "Das Zerwürfnis". Ohne Fragezeichen.

Gehen Franzosen und Japaner also bald getrennte Wege? Bricht nach der gerade erst angekündigten und schnell wieder verworfenen Allianz zwischen Renault-Nissan einerseits und Fiat andererseits jetzt alles auseinander – und steht Renault am Ende ganz allein da?

Den Streit ausgelöst hatte ein von französischen Medien in Teilen veröffentlichtes Schreiben des neuen Renault-Chefs Jean-Dominique Senard vom vergangenen Freitag: "Wir sind fest davon überzeugt, dass die Rechte von Renault als Inhaber von 43,5 Prozent der Nissan-Aktien vollständig anerkannt werden müssen", hatte Senard darin seinen japanischen Partner belehrt. Er beschwerte sich damit über einen Plan Saikawas, das Management von Nissan zu reformieren. Renault-Manager seien darin nicht ausreichend berücksichtigt. Die Reform ist nötig, weil der ehemalige Konzernchef Carlos Ghosn im vergangenen November verhaftet wurde. Er soll gegen Finanzmarktregeln verstoßen haben, bestreitet das allerdings.

Dass der französische Manager dem japanischen Partner nicht folgen mag, findet Zustimmung im Umfeld der französischen Regierung. "Renault hätte bei Nissan nichts mehr zu sagen gehabt", sagt der Pariser Ökonom Élie Cohen, der zu den industriepolitischen Beratern von Präsident Emmanuel Macron gehört.

Was die Produktionszahlen betrifft, sind die Franzosen die Schwächeren in der Partnerschaft: Von den elf Millionen Fahrzeugen, die die Renault-Nissan-Allianz samt Mitsubishi zuletzt im Jahr herstellte, entfielen nur vier Millionen auf Renault. Dafür sind die Franzosen auf der Kapitalseite die Stärkeren: Sie halten jene 43,5 Prozent von Nissan, auf die Senard jetzt pocht – während Nissan umgekehrt nur 15 Prozent der Renault-Aktien hält. Cohen findet, Renault solle sich die Mehrheit bei Nissan sichern und dadurch "klarmachen, wer Herr im Hause ist". Das freilich wäre kein Zerwürfnis mehr, sondern eine feindliche Übernahme.

Die Politik dürfte kein Interesse daran haben, die Sache derart eskalieren zu lassen. Mit ebenfalls 15 Prozent ist der französische Staat neben Nissan größter Anteilseigner von Renault. In Japan ist das etwas informeller: Saikawas hartes Vorgehen – erst bei der Inhaftierung Ghosns, jetzt im öffentlichen Poker mit Senard – erscheint ohne politische Rückendeckung allerdings undenkbar.

Aber was wollen die Regierungen? Einzeln werden Nissan und Renault in der Autobranche kaum bestehen. Der französische Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire sagte am Wochenende: "Wenn die Fusion keine gute Lösung ist, dann lasst uns eine andere finden." Damit nahm er Bezug auf gleich zwei gescheiterte Fusionsangebote Renaults an Nissan: Das erste hatte Ghosn noch im vergangenen Jahr abgegeben, das zweite Senard in diesem April. Beide Male lehnte Saikawa ab. Beim ersten Mal, so weiß man heute, ermittelte er bereits intern gegen Ghosn. Das zweite Mal gaben ihm im Nachhinein die gescheiterten Fusionsgespräche mit Fiat recht. Eine Verbindung hätte die Bedeutung Nissans gegenüber den Europäern geschwächt.

Nur eine Lösung haben auch die Japaner nicht. "Nissan will seine Unabhängigkeit, aber das ist noch keine Strategie", sagt Mohammed Oussedik, nationaler Sekretär für Industriepolitik bei der Renault-Gewerkschaft CGT. Er verstehe den Ärger bei Nissan nach der fast 20-jährigen Ära Ghosn, in der dieser allein herrschte. "Ich rege mich nicht auf, in der Autowelt arbeiten am Ende alle zusammen", sagt er. Vielleicht muss nach Ghosn auch nur der allzu aufmüpfige und unjapanische Saikawa gehen, damit alles wieder läuft.