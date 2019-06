Ich bin ein anderer. Früher war ich ein Mann mit Beruf. Heute bin ich der Papa. Früher trug ich Anzüge mit Hemd. Heute trage ich Jogginghosen mit Spuckfleck. Schrillte früher das Telefon, meldete ich mich: "Novotny, DIE ZEIT." Schrillt heute das Mini, rufe ich: "Der Papa macht nur schnell Ham-ham, nicht weinen!" Außerdem pupst der Papa laut. Das habe ich als Redakteur nie gemacht. Es war mir zunächst auch unangenehm. "Oh, Pups!", sagte ich. Das Mini sagte nichts. Es liegt auf seiner Krabbeldecke und sabbert. Wir verwildern gemeinsam.

In meinem Heimatdorf hatte keiner liebevollere Eltern als Jörg. Die meisten Väter waren Ärzte und Lehrer. Sie hatten tagsüber Arbeit und abends schlechte Laune. Die meisten Mütter hatten tagsüber Hausarbeit und abends Zweifel. Jörgs Vater war Bäcker. Er hatte mittags Feierabend und dann Jörg, während die Mutter im Friseursalon Haare schnitt. Abends schaute die Familie fern und aß Leberwurstbrote. Manchmal durfte ich dabei sein.

Nach dem Abitur zog Jörg in die Welt. In seinem Loft hing kein Fernseher, sondern Fotografie. In seinem Kühlschrank lag keine Leberwurst, sondern Tofuschnitzel. Und in seinem Leben tummelten sich nur Bekannte. "Mit meinen Eltern kann ich über nichts reden", sagte Jörg. – "Aber sie sind liebevoll", sagte ich. – "Desinteressiert", sagte Jörg.

In der Generation vor den Vätern mit schlechter Laune lebten die Väter, die keine Väter waren.

Großonkel Josef versteckte seine Familie in einer Aktentasche. Die trug er unterm Arm, wenn er zur Arbeit ging. Bei einem Konzern, der so groß war, dass er ihn mit einem Stamm verglich. Er kannte das Privatleben seiner Mitarbeiter und hatte selber keines. Nie verpasste er ihre Geburtstage, oft den eigenen. Er kannte alle Namen in der Abteilung, stockte aber bei denen seiner Kinder. "Die sind noch frisch", sagte er.

Großonkel Josef trug immer Anzug. Er war nie der Papa. Vielleicht wäre er der Opa geworden. Aber da war er schon auf dem Nachhauseweg umgekippt und stand nie mehr auf. In Josefs Aktentasche fanden sich keine Akten. Sondern ein Brot, zwei Pfund Kaffee und der Rest des Wocheneinkaufs.

Jörg ist Vater geworden. Seine Eltern wohnen jetzt bei ihm. Um bei der Kinderbetreuung zu helfen.

Meine Elternzeit war fast zu Ende, als ich noch mal sagte: "Oh, Pups!" Das Mini lächelte. Und sagte: "Oh, Papa!" Das Mini ist jetzt anders. Es ist ein Kind.