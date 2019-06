Hirschfeldia incana blüht gerade. Überall entlang der Küste, kleine blassgelbe Kleckse im Grün der Insel. Wenn der Wind über das offene Meer heranzieht, von Westen, an La Palma vorbei, wenn er fauchend die Klippen und Hänge hinauffährt, um oben kurz Luft zu holen und anschließend hinunter in die Täler zu fegen, dann reißt er die gelben Blütenblätter von den Stängeln und wirbelt sie Richtung Himmelsblau. Sie schweben dann in der Luft und sehen aus wie Konfetti. Ich kenne die Hirschfeldia, weil ich eine Pflanzenbestimmungs-App auf dem Smartphone habe. Wenn mir eine bestimmte Pflanze auffällt und ich – wie eigentlich immer – keine Ahnung habe, was mich da beim Laufen durch das kniehohe Gesträuch an den Beinen kitzelt, wird ein Foto von dem Blümelein gemacht. Die App schickt es an die Datenbank, wo ein Algorithmus meine Aufnahme mit ein paar Hundert anderen vergleicht, und – schwupps: weiß ich, dass das da vorne und das überall auf der Insel Hirschfeldia incana ist, der Grausenf. Die anderen, die Lilafarbenen, das sind Galactites tomentosus, Milchfleckdisteln. Und die Dunkelroten zwischendrin heißen Lathyrus tingitanus oder Tanger-Platterbse. Gelb, Lila, Dunkelrot: Es gibt Augenblicke, da breitet sich Gomera vor einem aus wie ein impressionistisches Gemälde – ein bunter Tupfer neben dem anderen, hunderttausendfach. Und mittendurch führt ein Trampelpfad. Das ist der GR132.

