Einen Mangel an Selbstbewusstsein ließ der japanische Premier nicht erkennen, als er zu Beginn des Jahres vor der globalen Elite auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos sprach: "Japan ist entschlossen, die freie, offene und regelbasierte internationale Ordnung zu bewahren." Wobei das nur der Anfang sein sollte. Der Premierminister zeigte sich auch zuversichtlich, das Welthandelsregime "weiterentwickeln" zu können. Dem Publikum wird es nicht leichtgefallen sein, ihn ernst zu nehmen. Schließlich droht derzeit täglich eine neue Eskalation des durch den US-Präsidenten Donald Trump befeuerten Handelsstreits.

Beim G20-Gipfel Ende dieses Monats in Osaka wird Abe als Gastgeber der wirtschaftsstärksten Industrie- und Schwellenländer nun die Agenda vorgeben und zeigen können, wie weit er kommt mit seinen Ambitionen. An die Stelle von Trumps Strafzöllen, die dieser für aus seiner Sicht unfaire Handelspraktiken verhängt, soll wieder ein allgemeingültiges Regelwerk treten. "Wir müssen die WTO reformieren, um wieder Vertrauen herzustellen", so Abe in Davos.

Die 1995 gegründete Welthandelsorganisation (WTO) kommt seit Jahren nicht voran mit wichtigen Einigungen über den Abbau von Zöllen und Handelsbarrieren. Derart wenig trauen die 164 Mitgliedsländer der Organisation heute noch zu, dass sie zuletzt auf bilaterale Handelsverträge auswichen. Und auch als Streitschlichter steht die WTO vor dem Ende. Die USA, die über unfaire Praktiken anderer Länder wie China klagen, blockieren seit Donald Trumps Wahl zum US-Präsidenten die Ernennung neuer WTO-Richter. Werden zwei Ende dieses Jahres frei werdende Positionen nicht neu besetzt, verliert die Streitschlichtungsstelle gar ihre Fähigkeit, Urteile zu sprechen.

164 Staaten sind Mitglied der WTO. Zuletzt konnte man sich in vielen Fragen nicht einigen

Dass nun ausgerechnet Shinzo Abe sich als Hoffnungsträger für eine Wiederbelebung der WTO anbietet, wirkt auf den ersten Blick verwunderlich. Schließlich macht er sonst durch eine ausgesprochen nationalistische Politik von sich reden: Mal drückte er inmitten eines Konflikts mit China Pläne zur militärischen Aufrüstung durchs Parlament; dann kündigte er den Austritt seines Landes aus der Internationalen Walfangkommission an, nachdem ihm die dortigen Regeln nicht mehr gepasst hatten. Und während Trump "America first" skandiert und die britischen Brexit-Befürworter mit dem Slogan "Take back control" werben, prangt auf Plakaten in Japan neben Abes Konterfei der Spruch "Nippon wo torimodosu" – "Japan zurückholen".

Doch Shinzo Abe ist kein Nationalist wie die anderen, er kann sich das in der Wirtschaftspolitik gar nicht leisten. Der Wohlstand Japans wäre ohne den weltweiten Handel kaum erwirtschaftet worden. Außerdem altert und schrumpft Japans Bevölkerung, sodass die heimische Wirtschaft für ihre Produkte Abnehmer im Ausland braucht. Entsprechend handelt Abe. Was Donald Trump immerzu für sich reklamiert, hat Abe in sechseinhalb Jahren als Premierminister bewiesen: Der Mann ist ein Dealmaker.

Als Trump 2017 den Ausstieg der USA aus den Verhandlungen über einen transpazifischen Freihandelsvertrag verkündete, übernahm Japan unter Abe schnell die Führungsrolle. Trotz enttäuschter Hoffnungen für viele Verhandlerstaaten, die mit dem Zugang zum riesigen US-Markt kalkuliert hatten, einigten sich 2018 alle elf verbleibenden Länder immerhin auf einen Vertrag ohne Amerika.

Auch mit der Europäischen Union gelang Abe ein Abkommen. Als die beiden Wirtschaftsräume 2013 offiziell ihre Gespräche aufnahmen, gab es noch große Differenzen. Aber im Schatten der Diskussionen um Trump und den Brexit einigten sich die zwei Seiten plötzlich sehr schnell. Anfang dieses Jahres trat der Vertrag in Kraft.