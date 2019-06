Als ich angefangen habe zu skaten, war ich fast 30 und somit damals schon doppelt so alt wie alle anderen. Vorher war Skateboarden für mich Kinderkram, ich habe Extremsport gemacht: Drachenfliegen, Snowboarden, alles, was neu und aufregend war. Bis ich auf dem Aaseehügel in Münster pubertierende Rotzlöffel gesehen habe, die stundenlang geübt haben – ohne dass Erwachsene sie dazu motivieren mussten. Als angehender Lehrer war ich völlig fasziniert.

Titus Dittmann, 70, hat die Titus GmbH gegründet. Er gibt mit seiner Hilfsorganisation skate-aid Workshops und hat das Buch Lernen muss nicht scheiße sein geschrieben.

Dann habe ich mich selbst aufs Brett gestellt, und die Faszination hielt an. Ich habe das Skateboard erst im Schulunterricht eingesetzt und dann, 1984, den Beamtenjob als Lehrer aufgegeben, um nur noch mit den Kindern, Jugendlichen und dem Skateboard zu arbeiten. Ich musste von irgendetwas leben, die Schüler brauchten Bretter, also habe ich angefangen, die zu verkaufen, und irgendwie ist da ein riesiges Ding draus geworden.

"Titus, wir brauchen ein Magazin", haben die Kids gesagt, also gab es ein Magazin. "Titus, wir brauchen einen Contest", haben die Kids gesagt, also gab es einen Contest – nach der Premiere auf einem Münsteraner Parkplatz Ende der 1980er-Jahre wurde daraus die Skateboard-Weltmeisterschaft. So war das mit allem.

Die meisten meiner Schüler konnten viel mehr als ich, und das war auch gut so. Das Skateboard ist erwachsenenuntauglich. Und was macht Kinder stärker, als wenn sie etwas besser können als Lehrer und Eltern, die immer sagen, was sie zu tun haben?

Der Kick am Sport ist für mich der Grenzbereich zwischen Gefahr und Kontrolle: gleichzeitiger Nervenkitzel und das Wissen, doch alles im Griff zu haben. Je älter ich werde, desto schneller erreiche ich diesen Bereich. Was mit 35 noch lächerlich einfach war, ist heute schwieriger. Ich bin nicht mehr so draufgängerisch wie früher, weiß, dass ich mich schneller verletze, nicht mehr ganz so beweglich bin. Aber das ist auch Einstellungssache. Deswegen nehme ich selbst für kleinste Strecken das Skateboard, damit keine Schranke im Kopf runtergeht.

Jeden Samstag und Sonntag rolle ich zum Bäcker, hole Brötchen, und mein Lieblingstrick ist, die Brötchen dabei nicht zu verlieren. Als Oldschool-Skateboarder nutze ich gern eine alte Slalomtechnik: das Board hin und her rotieren lassen, indem ich in die Knie gehe und weite Kurven fahre. Wenn ich so zum Bäcker unterwegs bin und den Fuß nicht zum Anstoßen benutzen muss, dann gucken auch die jungen Skater sehr erstaunt.

Wenn Sie in unserer Rubrik berichten möchten, "Wie es wirklich ist", melden Sie sich bei uns: wirklich@zeit.de