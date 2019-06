Wenn es das Ziel aller demokratischen Politik ist, das Leben der Menschen zu verbessern, dann ist am vergangenen Wochenende gute Politik gemacht worden. Da haben die Finanzminister der führenden Industrienationen ein Vorhaben auf den Weg gebracht, das für etwas mehr Gerechtigkeit auf der Welt sorgen könnte: eine globale Mindeststeuer.

Diese Steuer soll ein Problem lösen, das immer größer wird. International tätige Firmen, gerade aus der Digitalbranche, verlagern häufig ihre Verwaltung in Länder mit extrem niedrigen Steuern, um sich dem Zugriff des Staates in ihrer Heimat zu entziehen. Dort fehlt es dann an Geld für Bildung, Brücken oder Glasfasernetze. Deshalb soll nun eine Art Untergrenze für die Steuersätze eingezogen werden. Die Logik der Initiative, die auf Bundesfinanzminister Olaf Scholz zurückgeht: Wird diese Grenze unterschritten, kann das Finanzamt in der Konzernheimat die Differenz einfordern.

Bis zur geplanten Verabschiedung im kommenden Jahr sind noch viele Fragen zu klären. Wie hoch soll der Mindeststeuersatz sein? Und wie genau werden die Steuereinnahmen unter den Ländern verteilt? Aber die Einigung macht deutlich, dass Staaten auch unter den Bedingungen einer global vernetzten Ökonomie handeln können, wenn sie sich zusammentun.

Das Steuerpaket zeigt damit, dass es andere Wege als den Rückfall in Protektionismus gibt, um auf die sozialen Verwerfungen einer entgrenzten Wirtschaft zu reagieren. Man kann versuchen, die Globalisierung zurückzudrehen, dann gehen jedoch die Wohlstandsgewinne eines offenen Markts ebenfalls verloren. Man kann aber auch versuchen, sie so zu gestalten, dass diese Gewinne möglichst allen zugutekommen.

Bei der Mindeststeuer kann das funktionieren, weil es gelungen ist, die Amerikaner mit an Bord zu nehmen. Deren Präsident ist für internationale Einigungen zwar normalerweise nicht zu haben, aber auf Steuereinnahmen verzichtet auch Donald Trump nicht gern. Deal!