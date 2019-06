Vor Kurzem stieß ich auf einen Artikel von Ralf Dahrendorf aus dem Jahre 1997. Die Globalisierung, so schrieb der große liberale Denker damals in einer überregionalen Wochenzeitung, werde zur nächsten großen Herausforderung einer Politik der Freiheit. Denn Globalisierung schaffe nicht nur weltweiten Handel, eine Informationsrevolution, neue Lebenschancen für ungezählte Millionen von Menschen. Sie vergrößere auch die Schere zwischen Arm und Reich, führe zur Entstehung einer Unterklasse, die keinen Zugang mehr zum Arbeitsmarkt habe, und gefährde damit den sozialen Zusammenhalt.

Heute mutet diese Prognose geradezu prophetisch an: Indem Globalisierung mehr Offenheit schafft, mehr Vernetzung, mehr globalen Spielraum, begünstigt sie diejenigen, die die neuen Produktivkräfte zu nutzen verstehen, die grenzüberschreitend agieren, deren Vorbild Bill Gates heißen mag oder Mark Zuckerberg oder Jack Ma, der Englischlehrer, der Chinas inzwischen größte Firmengruppe Alibaba gründete. Aber sie benachteiligt diejenigen, deren traditionelle Berufe überflüssig werden oder deren Arbeitsplätze in Billiglohnländer auswandern. Schon vor gut 20 Jahren sah Dahrendorf daher eine "massive Gegentendenz" voraus. Die Entgrenzung, die auf der einen Seite stattfindet, ruft auf der anderen Seite das Bedürfnis nach Zugehörigkeit hervor, ganz allgemein die "Suche nach Gemeinschaft".

Dahrendorf sah die Hinwendung zu kleineren Räumen voraus. Und tatsächlich erleben wir heute, dass Regionen – wie beispielsweise Katalonien oder auch Schottland –, aber auch Nationalstaaten als Räume von Beheimatung wieder an Bedeutung gewinnen. Heimat ist wieder ein Thema geworden. Gleichgültig, wo Menschen nach Gemeinschaft suchen, überall geschieht es aus demselben einfachen Grund: Unter seinesgleichen braucht der Mensch weniger Diskriminierung zu fürchten, weniger Ausgrenzung, weniger Kränkung und weniger Vereinsamung. Unter seinesgleichen fühlt der Mensch sich zu Hause. Und so sucht er ein ihn sicherndes und bestätigendes Kollektiv, das zudem noch Kräfte zur Durchsetzung von Interessen bündelt.

Dahrendorf war damals nicht der einzige Klarsichtige. Was ist, fragte sich auch der französische Politologe Pierre Hassner, wenn sich der Mensch durch die Erosion tradierter Ordnungen, gewachsener Familienbande und lang gepflegter Rituale und verinnerlichter Normen entwurzelt fühlt? Und er verteidigte schon vor 25 Jahren den liberalen Nationalstaat als Ausdruck des Bedürfnisses nach Identität und Gemeinschaft, nach Anerkennung und Zugehörigkeit, als Ausdruck "eines Bedürfnisses, das zum Wesen des Menschen gehört, das er jedoch besonders in Zeiten der Krise und des Zerfalls, der Globalisierung und Fragmentierung empfindet". Was ist, wenn die Metropolen wachsen, in den Provinzen die Arbeitsplätze wegbrechen und zwischen den urbanen und den ländlichen Teilen der Bevölkerung eine Entfremdung einsetzt? Schon vor 20 Jahren prognostizierte der französische Geograf Christophe Guilluy eine "Revolte des Frankreichs an den Rändern", wie wir sie später mit den Gelbwesten erlebten. Was ist, wenn sich die Bevölkerung durch Einwanderung zu schnell wandelt und den Einheimischen die Vielfalt zu bunt wird? Schon vor fünfzehn Jahren erklärte der britische Publizist David Goodhart, dass die Progressiven scheitern müssen, wenn sie Solidarität und Diversität gleichzeitig haben wollen. Denn wenn eine Gesellschaft zu divers wird, fühlt sich ein Teil der Bürger im eigenen Land nicht mehr zu Hause, und seine Bereitschaft zum Teilen nimmt ab. Es ist zu befürchten, dass in derartigen Situationen die Intoleranz und nicht die Toleranz wächst.

Bei Dahrendorf finden wir aber noch eine weitere interessante Vorhersage. Wenn Globalisierung sich in Räumen vollzieht, in denen noch keine Strukturen der Kontrolle erfunden wurden (wir denken sofort an Facebook, Amazon oder Google), wenn Globalisierung Institutionen der Demokratie durch Kommunikation zwischen atomisierten Individuen ersetzt und dem Nationalstaat die ökonomische Grundlage entzieht, dann – so Dahrendorf – sei der Erhalt von Recht und Ordnung "fast strukturnotwendig von Führungsstrukturen geprägt, die man als autoritär beschreiben kann". Ein Jahrhundert des Autoritarismus, so seine düstere Vorausschau, sei jedenfalls "keineswegs die unwahrscheinlichste Prognose für das 21. Jahrhundert".

Transparenzhinweis Transparenzhinweis Der Text ist ein Vorabdruck aus Toleranz: einfach schwer, verfasst von dem ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck. Das Buch erscheint am 18. Juni im Herder Verlag.

Neuere Entwicklungen untermauern diese These. Der amerikanische Politologe Ronald Inglehart stellte fest, dass autoritäre Parteien in den 32 westlichen Staaten, in denen sie überhaupt existierten, im Zeitraum von 1945 bis 1959 durchschnittlich sieben Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinigt hatten. Dieser Anteil ist in den 1960er-Jahren noch weiter gefallen, hat dann aber 2015 durchschnittlich zwölf Prozent erreicht. Seitdem ist er durch die Wahlen etwa in Österreich, Italien, Skandinavien, Deutschland und den USA noch weiter angestiegen. Inglehart ist daher der Meinung, die Welt stehe "vor dem ernstesten demokratischen Rückschlag seit dem Aufstieg des Faschismus in den 1930ern".

Ich selbst hoffte eine Zeit lang, nationalistische und populistische Bewegungen in Europa würden sich schnell als vorübergehende und letztlich als Randerscheinungen in einer grundsätzlich positiven Entwicklung herausstellen, auf keinen Fall als Vorboten einer Trendwende. Inzwischen aber haben populistische, fremdenfeindliche und zum Teil antieuropäische Parteien und Bewegungen einen festen Platz in der politischen Landschaft Europas erobert; in Ungarn, Polen und in Italien stellen sie die Regierung, in anderen Ländern sind sie an Regierungen beteiligt, fast überall sind sie in die Parlamente eingezogen, oft in zweistelliger Prozentzahl. Wobei sie ihre Erfolge zum Teil der Tatsache zu verdanken haben, dass die traditionellen Oppositionsparteien häufig verbraucht waren und sie einfach nur ernteten, was ihnen durch die Gunst der Umstände in den Schoß fiel.