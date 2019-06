Ekrem İmamoğlu wird an einem der vielen Eingänge des Wochenmarktes im Istanbuler Stadtteil Zeytinburnu erwartet. Er will mit Verkäufern und Bürgern ins Gespräch kommen. Am 23. Juni wird in Istanbul ein neuer Bürgermeister gewählt, und der 49-jährige İmamoğlu tritt als Kandidat der Opposition an.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden