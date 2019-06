DIE ZEIT: Herr Deininger, die Deutsche Bank warb in den 1990ern mit dem Spruch "Vertrauen ist der Anfang von allem". Stimmt das eigentlich?

Bernd Deininger: Ja, weil jeder Säugling zuerst das Vertrauen in die Welt lernen muss und dann auch Vertrauen in sich selbst. Sonst kann seine Persönlichkeit sich nicht positiv entwickeln.

ZEIT: Sie meinen das berühmte Urvertrauen?

Deininger: Ich nenne es Grundvertrauen. Dafür ist die Liebe der Eltern zum Kind zentral. Sie müssen ihm ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit vermitteln: "Schön, dass es dich gibt." Nur dann kann es reifen und positiv auf andere zugehen.

ZEIT: Wer kein Selbstvertrauen hat, dem fällt es schwerer, anderen zu vertrauen?

Bernd Deininger ist Chefarzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie in Nürnberg. Zuletzt schrieb er: Von der verwandelnden Kraft negativer Gefühle (mit Anselm Grün, Vier-Türme-Verlag).

Deininger: Ein Kind ohne Selbstvertrauen wird zu einem misstrauischen Menschen, weil es seine Fehler verbergen muss und sich gegenüber niemandem offen zeigen kann.

ZEIT: Ist Deutschland in einer Vertrauenskrise?

Deininger: Ja. Misstrauen gegenüber der Politik oder der Kirche entsteht, weil die von den Institutionen selbst erzeugten Erwartungen enttäuscht werden. Wenn Politiker Wahlversprechen machen, die sich später als nicht realisierbar erweisen, fühlt der Wähler sich betrogen. Das sind aber keine Vertrauensbrüche im engeren Sinn, sondern schlicht Lügen. Und es sind nicht nur die Institutionen schuld an der Vertrauenskrise. Die Menschen werden ungeduldiger, können Frustrationen schlechter aushalten. Durch die Individualisierung der Gesellschaft, die kleinen Familien, sind Kinder zu stark auf nur eine Vertrauensperson fixiert. Agiert die enttäuschend, fehlt der Ausgleich. So wächst beim Kind Misstrauen. Später, in Paarbeziehungen, werden Enttäuschungen dann nicht betrauert, man geht nicht erwachsen mit ihnen um.

ZEIT: Was wäre denn ein erwachsener Umgang?

Deininger: Auch nach den eigenen Anteilen am Vertrauensbruch zu fragen. Nicht nur den anderen als Schuldigen zu sehen und sich selbst als Opfer. Oft wurde der andere vorher so idealisiert, dass er dem Ideal unmöglich entsprechen konnte. Dasselbe passiert in der Politik: Die Wähler projizieren Wünsche auf Politiker, die unerfüllbar sind.

ZEIT: Politische Parteien sind nicht dazu da, jeden Bürger pausenlos glücklich zu machen. Volksparteien müssen verschiedene Meinungen vereinen, heraus kommt fast immer ein Kompromiss.

Deininger: Nehmen Sie die Braunkohlekraftwerke: Jeder weiß, das sind große Dreckschleudern, gleichzeitig will man die Arbeitsplätze erhalten.

ZEIT: Jetzt sagt die junge Generation: Die ewigen Kompromisse öden uns an! Schluss damit!

Deininger: Auch die Grünen werden die auf sie projizierten Ideale nicht dauerhaft erfüllen können. Und Kompromisse muss man aushalten lernen, alles andere ist infantil.

ZEIT: Fehlt es den Menschen heute am Vertrauen?

Deininger: Ein uneingeschränktes Vertrauen, wie wir uns das auf einer kindlichen Stufe wünschen, ist eigentlich nur zu Gott möglich. Dass uns einer bis über den Tod hinaus trägt, dass die Welt nicht ohne Sinn ist, dass meine eigene Existenz einen Zweck erfüllt – wenn das wegbricht, bleibt nicht mehr viel übrig. Deshalb denke ich, dass Selbstvertrauen und Gottvertrauen zusammenhängen.