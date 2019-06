Eckart Diepenhorst ist Geschäftsführer von mytaxi, der meistgenutzten Taxi-Bestell-App Europas. Jetzt wird das Hamburger Unternehmen, an dem Daimler und BMW beteiligt sind, in Free Now umbenannt und deutlich erweitert – auch um Angriffen wie dem Silicon-Valley-Konkurrenten Uber zu widerstehen.

DIE ZEIT: Herr Diepenhorst, Sie wollen also mit neuen Angeboten Uber aus dem deutschen Markt heraushalten?

Eckart Diepenhorst: Ja.

ZEIT: Wie läuft es?

Diepenhorst: Die Taxis in Deutschland unterliegen strengen Vorschriften. Sie müssen beim Preis dem städtischen Tarif folgen, auch bei der Qualität gibt es viele Vorgaben, allein das jährliche Eichen des Taxameters kostet viel Geld. Wenn jetzt neue Marktteilnehmer kommen, für die diese Regeln nicht gelten, haben die einen großen Vorteil. Wir wollen die lizenzierten Taxis wettbewerbsfähig machen, damit die Branche zukunftsfähig ist.

ZEIT: Indem Sie was tun?

Diepenhorst: Indem wir innovative Services entwickeln. Mit unserer Match-Funktion können die Kunden zum Beispiel ihre Fahrten mit anderen teilen und damit Geld sparen. Taxi-Sharing spricht eine junge, preissensible Zielgruppe an, die sonst nicht mit dem Taxi fahren würde.

ZEIT: Manche Taxizentralen sehen Sie aber als Gegner und verbieten ihren Fahrern, bei Ihnen mitzumachen.

Diepenhorst: Ich finde das schade. Wir glauben, es kommt ein starker Wettbewerb auf die Fahrer zu – und dafür wollen wir sie vorbereiten und eng mit ihnen zusammenarbeiten.

ZEIT: Und wenn das nicht klappt?

Diepenhorst: Falls die Regeln für die Taxis zu langsam gelockert werden und deshalb Jobs wegfallen, müssen die Fahrer der neuen Konkurrenz auf dem gleichen Spielfeld begegnen. Deswegen erweitern wir unser Angebot und werden jetzt auch Mietwagen mit Chauffeur anbieten. Die kann man über unsere App dann genauso buchen wie Taxis.

ZEIT: Sind das wirklich Mietwagen?

Diepenhorst: Die heißen zwar Mietwagen, aber sie gehören sogenannten Mehrwagenunternehmern. Die haben zum Beispiel 50 Fahrzeuge, 100 angestellte Fahrer mit Personenbeförderungsschein – und Marktplätze wie wir vermitteln ihnen die Kunden.

ZEIT: Wann ist es so weit?

Diepenhorst: In diesem Sommer, ein genaues Datum haben wir noch nicht.

Seine Mitarbeiter nennen ihn Ecki: Eckart Diepenhorst © mytaxi PR

ZEIT: Stimmt es, dass in Berlin schon 2000 Mietwagen mit Chauffeuren unterwegs sind?

Diepenhorst: Es sind geschätzt zwischen 1500 und 2000. Dazu kommen noch insgesamt 8000 Taxis.

ZEIT: Werden Sie für Ihr Mietwagenangebot selbst Chauffeure einstellen?

Diepenhorst: Nein, wir bleiben eine reine Plattform und vermitteln die Fahrten, wie bei Taxen auch. Das wird so funktionieren: Man gibt in unserer App Start und Ziel ein und kann dann verschiedene Servicetypen wie Taxi oder Mietwagen vergleichen.

ZEIT: Graben Sie damit nicht den Taxis, die Ihre App nutzen, das Geschäft ab?

Diepenhorst: Wir erwarten, dass wir durch die neue Marke Free Now, hinter der jetzt Mercedes und BMW stehen, noch bekannter werden – und es genug Touren für alle geben wird. Wir müssen aber auch einen fairen Wettbewerb herstellen, damit die Servicetypen sich auf Augenhöhe begegnen können. Wir können nicht wie geplant die Vorgaben für die Mietwagen abbauen und den Taxis weiterhin die Regeln von vor 50 Jahren aufbürden. Die Politik muss die Regulierung für die Taxis und für die Mietwagen gleichzeitig anpassen. Das ist vor Jahrzehnten in Stockholm passiert – und heute gibt es dort ein konstruktives Nebeneinander.

ZEIT: Was lässt sich von Schweden lernen?

Diepenhorst: 1996 haben sie dort die Regulierung fast völlig abgebaut, das hat am Anfang überhaupt nicht funktioniert. Die ersten Jahre haben das manche Fahrer ausgenutzt und von Touristen am Flughafen 500 Euro für eine Fahrt genommen, die früher 50 Euro gekostet hat.

Neue Bewegung Mobilitätsangebote in den Städten: Moia Was ist das? VW-Elektroshuttles mit sechs Sitzen, die per App gebucht werden Welche Regeln gibt es? Wegen einer Klage sind in Hamburg vorerst nur 200 Wagen erlaubt Was kostet die Fahrt? Zwischen Taxi und Bus mytaxi match Was ist das? Ein Kunde bucht eine Taxifahrt per App und teilt sie mit anderen Welche Regeln gibt es? Der Fahrer kann entscheiden, ob er die Anfrage annimmt Was kostet die Fahrt? Weniger als ein normales Taxi Mietwagen mit Fahrer Was ist das? Ein Fahrer mit Auto, der zum Beispiel per Uber-App gebucht wird Welche Regeln gibt es? Leere Wagen müssen zum Betriebssitz zurückkehren Was kostet die Fahrt? Je nach Anbieter und Nachfrage Taxi Was ist das? Der Klassiker. Darf auch durch Heranwinken gerufen werden Welche Regeln gibt es? Viele. Der Fahrer braucht eine Lizenz und ein Taxameter Was kostet die Fahrt? Der Tarif ist behördlich festgelegt

ZEIT: Was wären faire Wettbewerbsbedingungen?

Diepenhorst: Zum Beispiel sollte die künstliche Begrenzung der Taxilizenzen in vielen Orten wegfallen. Die führt nur zu Protektionismus und dazu, dass die Lizenz ein Handelsgut wird.

ZEIT: Und wer schützt die Fahrer vor zu aggressiver Konkurrenz?

Diepenhorst: Da wäre zum Beispiel eine Tarifuntergrenze sinnvoll, damit die Fahrer genügend verdienen und vor prekären Arbeitsverhältnissen geschützt sind. Und dazu eine Tarifobergrenze, die die Fahrgäste vor zu hohen Preisen schützt, speziell in Zeiten, in denen es zu wenig Angebot gibt.

ZEIT: Berliner Taxifahrer verdienen im Schnitt 1338 Euro im Monat. Brutto. Wenn der feste Tarif fallen würde, hätten viele Angst um ihre Existenz.

Diepenhorst: Das ist nachvollziehbar. Manche wollen deshalb das, was sie haben, so lange wie möglich beschützen. Aber gleichzeitig wächst die Konkurrenz und nimmt ihnen das Geschäft weg. Deshalb ist das aus unserer Sicht keine sinnvolle Strategie. Sie führt nur dazu, dass sie am Ende noch weniger verdienen. Die Fahrer sollten besser den Wettbewerb aufnehmen. Wir gehen davon aus, dass die Nachfrage deutlich steigt, wenn man flexiblere Tarife anbietet. Die meisten unserer Fahrer verstehen das.

ZEIT: Es gibt aber auch lautstarke Proteste von Taxifahrern. In Berlin fahren manche sogar den Uber-Mietwagen hinterher, um zu kontrollieren, ob sie nach einer Fahrt wieder zum Betriebssitz zurückfahren, wie das Gesetz es vorschreibt.

Diepenhorst: Diese Vorschrift hat ja einen Grund: dass die Autos nicht alles verstopfen sollen. Wer nichts zu tun hat, muss zurück zum Betriebssitz. Die Einhaltung dieser Regel muss natürlich kontrolliert werden. Ich verstehe, dass es die Taxifahrer unfair finden, wenn die Mietwagen sie nicht einhalten.