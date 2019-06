Aufstieg

Der alte Machthaber hieß Shogun. Er starb unerwartet. Eines Morgens lag er tot unter dem Baum, auf dem er geschlafen hatte. Vielleicht hätten die Untergebenen sich scheu genähert, hätten ihn berührt und mit Ästen zugedeckt, Schimpansen in Trauer. Aber die Wissenschaftler waren schneller. Sie fanden Shogun zuerst. Sie ermittelten die Todesursache, eine bakterielle Infektion, und brachten den Toten in einem Plastiksack unter die Erde – Ansteckungsgefahr.

Es war der 8. März 2016. Die Forscher fragten sich: Und jetzt? Wer übernimmt die Macht?

Seit Jahrzehnten folgten sie im Taï-Nationalpark an der Elfenbeinküste den Schimpansen beim Schimpansensein. Sie hatten Shoguns Gruppe schon studiert, da war der noch gar nicht geboren. Ungefähr 40 Tiere, für die es das Normalste der Welt war, den Dschungel mit seltsamen Fremden zu teilen, die ihnen mit Notizblock und Kamera hinterherrannten, Tag für Tag, von morgens bis abends.

Die Forscher kannten jeden Affen, sie hatten Datensätze, umfangreicher als jede Personalakte. Es war ein Leichtes, zu durchschauen, welche drei Kandidaten für Shoguns Nachfolge infrage kamen. Es war unmöglich, vorherzusagen, wer von ihnen am Ende das neue Alphatier sein würde.

Jacobo? Ein Tyrann. Stark, gewalttätig, impulsiv. Einer, der gern draufhaut. Klischeebild des männlichen Primaten.

Ibrahim? Eher klein gewachsen, eher abwartend. Einer, der nicht nur weiß, was er selbst will. Sondern auch, was die anderen wollen.

Kuba? Freundlicher Typ. Muskeln wie Jacobo, ausgeglichen wie Ibrahim. Einer, der nicht gern auf dicken Max macht.

Jacobo. Ibrahim. Kuba. Drei junge Erwachsene zwischen 16 und 19 Jahren, das perfekte Alter für den Sprung an die Spitze. Der Kampf um die Macht konnte beginnen.

Was nun geschah, hatten die Forscher vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie noch nicht erlebt. Sie standen im Dschungel mit ihren Blocks und Kameras und staunten.

Weil nämlich gar nichts geschah.

Die Forscher hatten einen Bürgerkrieg erwartet, kurz und heftig. Und die drei Affen belauerten einander ja auch: der tyrannische Jacobo, der schmächtige Ibrahim, der nette Kuba. Nur tat keiner den ersten Schritt und ging zum Angriff über, offenbar aus Angst, die beiden anderen könnten sich gegen ihn verbünden. Plötzlich gab es kein Alphatier mehr. Das hechelnde Grunzen war abgeschafft, ein für menschliche Ohren etwas schriller Gruß, mit dem Schimpansen denjenigen ehren, der in der Hierarchie über ihnen steht. Über Nacht hatte die soziale Gleichheit den Dschungel erreicht.

Das Machtvakuum dauerte Tage. Wochen. Schließlich Monate.

Gelassenheit schien die Gruppe zu erfassen. In den Statistiken der Forscher fiel die Kurve der Aggressionsrate nach unten: kaum noch Angriffe, Bisse, Schläge. Kein Möchtegern-Chef rannte mehr brüllend durch die Gegend, einen Ast in der Hand, und machte sich wichtig. Kein Chef forderte mehr seine Rechte ein. Wer jetzt einen Fruchtbaum entdeckte, durfte die Früchte als Erster essen. Wer jetzt ein Weibchen begatten wollte, kam auch zum Zug. Jacobo, Ibrahim, Kuba – jeder der drei zeugte in dieser Zeit ein Kind. Die Weibchen suchten sich ihre Partner aus und schienen das neue System gut zu finden.

Etwas fehlte. Etwas störte.

Im Jeder-für-sich-Modus gewann der Einzelne an Handlungsfreiheit, die Gruppe als Ganzes verlor sie. Die Schimpansen stießen am Rand ihres Territoriums auf Früchte und Nüsse, eine fremde Gruppe näherte sich – Ibrahim, Jacobo und die anderen traten den Rückzug an. Hätten sie früher nicht gemacht. Ihr Herrschaftsgebiet schrumpfte. Die Qualität ihrer Nahrung sank.

Die Forscher analysierten den Urin der Männchen. Die Stresswerte waren höher als früher, trotz der friedlichen Stimmung. Die soziale Gleichheit forderte mehr Kräfte als alles Ringen um Einfluss und Macht.

Am 23. Dezember 2016 plötzlich Lärm im Wald. Eine Doktorandin eilte los, um 16.38 Uhr schaltete sie die Kamera ein: der tyrannische Jacobo natürlich, wer sonst. Er ging auf den netten Kuba los, der um Hilfe schrie. Es war der Moment für Ibrahim, an körperlicher Stärke beiden unterlegen, aber nicht an sozialer Intelligenz. Unter dem Jubel der Weibchen sprang er von einem Baum. Hektik, Brüllen, wackelnde Kamera. Die Stimme der Doktorandin, sportreporterhaft: "Ibrahim und Kuba jagen Jacobo!"

Da muss Jacobo gespürt haben, dass er verloren hatte. Er zögerte, näherte sich Ibrahim. Nach neun Monaten erklang im Dschungel wieder die Melodie der Macht: Jacobos unterwürfiges Hechelgrunzen.

Dann war Stille.

Ibrahim war der neue Herrscher. Er ist es bis heute.