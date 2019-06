Der Historiker Heinrich August Winkler ist besonders durch seine Bücher "Der lange Weg nach Westen" und "Geschichte des Westens" bekannt. Von 1991 bis 2007 war er Professor für Neueste Geschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. 2014 erhielt er den Europapreis für politische Kultur der Hans Ringier Stiftung und 2016 den Leipziger Buchpreis zur Europäischen Verständigung. 2018 erhielt er das Große Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland. Der folgende Text ist ein Gastbeitrag.



Ginge es nach den beiden größten Fraktionen im Europäischen Parlament, den Christ- und den Sozialdemokraten, wäre zumindest eines klar: Der nächste Präsident der Europäischen Kommission muss aus den Reihen der "Spitzenkandidaten" stammen, die sich im Wahlkampf vom Frühjahr 2019 um dieses Amt beworben haben. Damit enden die Gemeinsamkeiten aber auch schon: Während die stärkste Fraktion, die Europäische Volkspartei, die Dachpartei der Christdemokraten und Konservativen, den Posten des Präsidenten für ihren Spitzenkandidaten Manfred Weber beansprucht, bemühen sich die Sozialdemokraten um eine parlamentarische Mehrheit für ihren Spitzenkandidaten Frans Timmermans.

Was das Prinzip angeht, dass nicht Präsident der Kommission werden darf, wer nicht zuvor Spitzenkandidat war, teilen auch Grüne und Linke die Position der beiden größten Fraktionen. Die Liberalen stecken hingegen in einem Dilemma. Mit Rücksicht auf ihren neuen Verbündeten, den französischen Präsidenten Emmanuel Macron, einen entschiedenen Gegner des Prinzips "Spitzenkandidatur", hatten die Liberalen für die diesjährige Europawahl lediglich ein "Spitzenteam" gebildet, in dem die agile dänische Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager als Prima inter Pares fungierte. Unter den Staats- und Regierungschefs der EU gehen die Meinungen in Sachen Spitzenkandidatur nach wie vor weit auseinander. Auf eines aber haben sie sich im Februar 2018 verständigt: Es gibt keinen Automatismus, wonach der erfolgreichste Spitzenkandidat Kommissionspräsident werden muss.

Rechtlich gesehen sind die Staats- und Regierungschefs in einer starken Position. Der Europäische Rat schlägt nach Artikel 17 des Vertrags über die Europäische Union von 2009 dem Europäischen Parlament "nach entsprechenden Konsultationen mit qualifizierter Mehrheit einen Kandidaten für das Amt des Präsidenten der Kommission vor; dabei berücksichtigt er das Ergebnis der Wahlen zum Europäischen Parlament". Von Spitzenkandidaten ist in dem Vertrag nicht die Rede. Sie sind ein Produkt des Eigeninteresses des Europäischen Parlaments, genauer gesagt seiner führenden Fraktionen beziehungsweise einzelner, nicht zuletzt deutscher Politiker.

Heinrich August Winkler 80, ist Historiker. Im September erscheint sein neues Buch Werte und Mächte. Geschichte des Westens in einem Band (C. H. Beck).

Die Befürworter des Prinzips "Spitzenkandidatur" sehen in der faktischen Parlamentarisierung der Kommissionsspitze einen großen Schritt nach vorn auf dem Weg zur Demokratisierung der EU. Doch diese Einschätzung ist nicht stichhaltig. Eine Stärkung des Europäischen Parlaments kann dem viel beklagten Demokratiedefizit der EU nicht abhelfen, weil das Parlament selbst ein demokratisches Defizit aufweist. Die Mitglieder des Europäischen Parlaments werden nach Artikel 14 des EU-Vertrags in allgemeiner, unmittelbarer, freier und geheimer Wahl gewählt; von "gleicher" Wahl aber ist nicht die Rede.

Es kann auch gar nicht anders sein. Ein Europäisches Parlament, in dem sich alle Staaten, auch die kleinsten, ausreichend repräsentiert fühlen können, müsste mehrere Tausend Mitglieder zählen. Es wäre nicht arbeitsfähig. Deswegen verständigten sich die Staats- und Regierungschefs der damaligen Europäischen Gemeinschaft, als sie 1976 die Direktwahl des Europaparlaments beschlossen, auf nationale Kontingente, die die kleineren Staaten auf Kosten der größeren begünstigen. Konkret heißt das, dass die Stimme eines Wählers in einem kleinen Mitgliedsstaat zehn- bis zwölfmal so viel Gewicht haben kann wie die eines Wählers in einem großen Staat.

Die Abweichung von dem demokratischen Urprinzip "Eine Person, eine Stimme" sichert die Funktionsfähigkeit des Europäischen Parlaments, schwächt aber seine demokratische Legitimation. Dieser Mangel ist hinnehmbar, solange das Europaparlament nicht alle Rechte einer demokratisch gewählten Volksvertretung besitzt. Manche selbst ernannten Freunde der europäischen Integration schaden der Sache Europas, wenn sie den Preis der Entscheidung für die Direktwahl des Straßburger Parlaments verschweigen und Hinweise auf den 1976 bewusst in Kauf genommenen Demokratiemangel in die Nähe populistischer EU-Feindschaft rücken.

Für die demokratische Legitimation der Europäischen Union entscheidend bleiben die in freier und gleicher Wahl gewählten Parlamente der Mitgliedsstaaten. Darauf beharrt das Bundesverfassungsgericht zu Recht. Auch in der Ausgestaltung des Vertrags von Lissabon, so heißt es im Urteil zu ebendiesem Vertrag vom 30. Juni 2009, erwachse aus den Zuständigkeiten der EU "keine eigenständige Volkssouveränität der Gesamtheit der Unionsbürger. Bei knapper Entscheidung im Europäischen Parlament besteht keine Gewähr dafür, dass die Mehrheit der abgegebenen Stimmen auch eine Mehrheit der Unionsbürger repräsentiert." Und ganz auf der Linie der einschlägigen Karlsruher Urteile liegt es, wenn der frühere Bundesverfassungsrichter Dieter Grimm zu dem Schluss gelangt, "dass die EU nach einer Vollparlamentarisierung demokratisch schwächer dastünde als vorher. Die Legitimationsprobleme würden sich verstärken, statt sich aufzulösen."