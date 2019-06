Es läuft nicht gut. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg sieht das. Sie steht an der Linie und gestikuliert. Holt Spielerinnen zu sich an den Spielfeldrand, um ihnen Anweisungen zu geben. Voss-Tecklenburg hat schon im Auftaktspiel der Deutschen gegen China Schwächen gesehen. In der darauffolgenden Partie gegen Spanien ist es nicht besser. Die Deutschen tun sich schwer mit dem Spielaufbau. Ein Einwurf in der eigenen Hälfte, bei dem die Deutschen gut zugestellt werden, reicht, um für totale Verunsicherung zu sorgen. Die Spielerinnen arbeiten sich in die Partie. Und Martina Voss-Tecklenburg arbeitet an der Linie. Sie stellt um, sie wechselt. Selten hat man einen Coach gesehen, der derart kreativ an der Seitenlinie agiert.

