Teheran 1971: Per Zufall war Hans-Jürgen Heinrichs in eine Begräbnisgesellschaft geraten, in einen Kreis alter Frauen, die sich ekstatischen Klagegesängen hingaben und dabei Teegläser und Zigaretten zirkulieren ließen, die der Ethnologe höflich ablehnte. Als Fremdem schien ihm Zurückhaltung geboten. Die wohlmeinende Geste wurde ihm aber als Affront ausgelegt: als Überheblichkeit dem Ritual gegenüber und Missachtung der Gastfreundschaft. Jahre später in Mali verhielt er sich forscher und machte es wieder falsch. Bei einem Fest mit bunt geschminkten Einheimischen "tanzten die Männer werbend auf die Frauen zu, die so taten, als schauten sie gleichgültig weg, in Wahrheit aber jeden Tänzer genau taxierten. Ich missverstand die Blicke, die mir die Männer und auch die Frauen zuwarfen, als Aufforderung mitzutanzen, als Gesten der Verführung", die jedoch nur distanzierte Neugierde signalisierten. "Als ich auf die Frauen zutanzte, zerstörte ich alles: die Freundschaft mit den Männern und die schüchterne Leichtigkeit mit den Frauen."

