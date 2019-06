Riechen Sie das? Diesen säuerlich-gärigen Geruch? Einmal wahrgenommen, bleibt er in der Nase. Wenn Sie gerade aus der Regionalbahn gestiegen sind und vor sich den Namen der nordhessischen Dom- und Kaiserstadt auf der Wand einer alten Wartehalle lesen, dann müsste er von links aus der Pappelallee kommen. Der Geruch sagt in Fritzlar die Jahreszeit an, aber dazu später. Jetzt halten Sie sich erst mal kurz die Nase zu und am besten auch die Augen. Auf den ersten Metern zeigt sich Fritzlar von seiner tristesten Seite: Discounter und Schnellrestaurants, Tankstellen und Autohäuser. Keine Sorge, es wird besser.

Entlang der Gießener Straße geht es bergauf. Eine Brücke führt Sie über die Eder. Oder "Edder", wie die Einheimischen sagen. Der Fluss mündet bei Kassel in die Fulda, von der Straße aus können Sie die dunkelgrünen Algen an der Oberfläche treiben sehen. Weiter hinten, nur ein paar Minuten von hier, fischen Graureiher in der Ederaue. Sobald Sie rechts in den Mainzer Ring abbiegen, ist Schluss mit dem Lärm der Motoren. Beim Überqueren des Mühlengrabens gehen Sie in der Zeit zurück: Aus Straßen werden Gassen und Gässchen, Teer weicht bunten Pflastersteinen, auf kahle Betonmauern folgt gut erhaltenes Fachwerk.

Biegen Sie hinter dem Mühlengraben links in die Fraumünsterstraße ein. Schlendern Sie vorbei an der leer stehenden Bäckerei; im Schaufenster erinnert ein Artikel an das Stadtjubiläum 1974. Sobald sich Ihre Füße an das Kopfsteinpflaster gewöhnt haben, lassen Sie den Blick etwas länger über die Fassaden schweifen: Dicke, dunkelbraune Holzbalken beugen sich der Last der Stockwerke; die niedrigen Eingänge zwingen Durchschnittsdeutsche von heute in die Knie. Achten Sie auf die kleinen Lücken zwischen den Häusern. Sie geben den Blick auf die umliegende Hügellandschaft frei, auf Äcker und den ordentlich gemähten Rasen der Bundeswehr. Vielleicht sehen Sie über dem Heeresflugplatz einen Kampfhubschrauber Tiger am Himmel kreisen.

Nach dem Anstieg zur Altstadt haben Sie sich eine Stärkung verdient. Gehen Sie zur Metzgerei Krause am Marktplatz. Nach der örtlichen Spezialität müssen Sie hier nicht fragen: Sie wird auf grellgelben Plakaten im Fenster angepriesen und hängt in Form von Knüppeln verschiedenen Kalibers neben der Theke. Die "Ahle Wurscht" mag plump aussehen; aber sie ist nordhessisches Kulturgut. Ein eigener Verein hat sich ihrer Förderung verschrieben. Ahl, also alt, versteht sich bei dieser groben Wurst als Gütesiegel – lange Kellerreifung bringt den Geschmack. Frau Krause belegt Ihnen gerne ein Brötchen. Nicht wundern, wenn die Scheiben fingerdick ausfallen. Sie sind nicht in Italien; hier kriegt man was für sein Geld.

Dass Fritzlar im Mittelalter Weltstadt war, merken Sie, wenn Sie vom Marktplatz über die Spitzengasse auf den Dom zusteuern, dessen massive Türme über 50 Meter weit in den Himmel ragen. Was von außen schlicht und wehrhaft wirkt, ist drinnen an güldenem Prunk kaum zu überbieten. Die dunklen Holzbänke lenken den Blick auf das romanische Triumphkreuz über dem Altar, es erdrückt einen fast. Wenn Sie hinausgehen, begegnen Sie dem heiligen Bonifatius. Er steht auf dem Stumpf der Donar-Eiche, die er im Jahr 723 gefällt haben soll, um das germanische Volk der Chatten zu missionieren. Der Baum war dem Donnergott Thor geweiht. Als der den Frevel ungestraft ließ, entsagten ihm die Chatten. Mit dem Holz baute Bonifatius eine Kirche – der Sage nach dort, wo heute der Dom St. Peter steht.

2 Stunden in Fritzlar 2 Stunden in Fritzlar Grauer Turm Im 16. und 17. Jahrhundert starben hier während der Hexenverfolgung 62 Menschen – Fritzlar hatte damals knapp 2000 Einwohner. Im ersten Stock, der "Folter-Etage", lassen sich Pranger und Schandpfahl besichtigen. An der Stadtmauer 3 Café Hahn Hier können Sie zum Käsekuchen Kunst kaufen und am Wochenende auch Live-Musik – Folk oder Blues – hören. Marktplatz 1

Vom Mittelalter zurück zur Beton-Romantik: Gehen Sie beim Grebenturm durch die Öffnung der Stadtmauer in Richtung Allee. Meist sitzen ein paar Jugendliche rauchend oder knutschend im Park neben dem Sultan Kebaphaus und warten auf den nächsten Bus nach Kassel. Die Kirch- und Wachtürme der Altstadt liegen hinter Ihnen. Nun kommen bloß noch die Zinnen des örtlichen Gewerbeparks. Aus einem der Fabrikschlote wabert der saure Geruch. Er legt sich vor allem ab Spätsommer über die Kleinstadt, wenn die Bauern den Weißkohl von den Feldern ernten. Der Konservenhersteller Hengstenberg verarbeitet hier pro Saison bis zu acht Millionen Kohlköpfe. Noch ist es nicht so weit. Was Sie jetzt riechen, sind die Essiggurken, die vielleicht als Sticksi oder Knax in Ihrem Kühlschrank stehen. Das gibt Ihnen zumindest eine Ahnung davon, was Fritzlar zu bieten hat. Für den echten Kohlgeruch kommen Sie Ende August wieder.