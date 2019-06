Jule war ein lebhaftes, sehr willensstarkes Kind. Schon kurz nach der Geburt mischte sie im Säuglingszimmer alle auf und gab erst Ruhe, als sie in das Bett ihrer Mutter gelegt wurde. "Sie hat so lange geschrien, bis sie ihren Willen bekommen hat", erinnert die sich. Eines Abends zog sich Jule, damals 16 Monate alt, in sich zurück, wurde geradezu apathisch. Für Monika Behling war das ein ganz und gar ungewöhnliches Verhalten und deshalb ein Alarmzeichen. Zu Recht, wie sich bald herausstellen sollte.

Das Drama, das dann folgte, liegt 25 Jahre zurück. Bis zu jenem Tag kurz vor Pfingsten hatte Jules junge Mutter angenommen, dass es keine schweren Infektionserkrankungen im hoch entwickelten Europa mehr gebe. Und auch keine Lebensgefahr für Kleinkinder durch Ansteckungen. "Es braucht vielleicht ein starkes Medikament, den Aufenthalt auf einer Intensivstation, mehrere Operationen", dachte Behling damals, "aber letztlich wird doch immer alles wieder gut."

Monika Behling wohnte in Erftstadt-Bliesheim, eine halbe Autostunde südlich von Köln. Auf einer Urlaubsreise ins nahe Belgien hatte Jule eine Schniefnase und etwas Husten. "Das kannten wir schon von unserem ersten Kind", sagt Behling. Wieder zu Hause, stellte der Kinderarzt einen einfachen Infekt fest – dabei waren es wahrscheinlich schon Vorboten einer eitrigen Hirnhautentzündung, Ärzte nennen sie Meningitis.

Bei einer Meningitis sind die Kinder schlapp, scheuen das Licht, werden berührungsempfindlich, haben Kopfschmerzen, Hautrötungen, manche leiden an Krampfanfällen, und ihr Nacken wird steif. Die richtige und vor allem rechtzeitige Interpretation der Zeichen kann Leben retten. Wenn Ärzte nämlich innerhalb von wenigen Stunden nach Auftreten der ersten Symptome die richtige Diagnose stellen und entsprechende Medikamente geben, überleben neun von zehn Patienten. Doch je jünger das betroffene Kind ist, desto weniger eindeutig fallen die Symptome aus – oft fehlt sogar das Fieber. Gleichzeitig, und das macht es so schwer, erleiden Kinder unter fünf Jahren zuhauf fiebrige Erkrankungen. Nur bei einem Prozent der Kinder, die dann vom Hausarzt gesehen werden, ist die hohe Körpertemperatur Ausdruck einer schwerwiegenden Infektion. Wie aber können Eltern und Ärzte entscheiden, ob nur ein banaler Infekt vorliegt oder der Ernstfall eingetreten ist?

Monika Behling stellte ihr Kind beim Kinderarzt vor. Der riet zu einem Spaziergang an der frischen Luft. "Das hat mein Mann gemacht", sagt sie, "und danach war das Fieber weg." Sie habe sich gefreut und gedacht: "Jetzt ist Jule über den Berg." Doch nach diesem hoffnungsvollen Intermezzo verschlechterte sich mitten in der Nacht der Zustand des Kindes. Jule bekam wieder Fieber, war desorientiert, nicht mehr richtig wach. "Sie war so anders, irgendwie abwesend", sagt ihre Mutter. Und ihre Tochter habe ihren Kopf nach hinten überstreckt, als habe sie sagen wollen: Lasst mich in Ruhe. "Ich fühlte mich abgelehnt", erinnert sich Monika Behling. Doch es war keine Ablehnung, sondern bereits ein Zeichen, dass sich die Situation zuspitzte. Jetzt hätte jede Minute gezählt.

Monika Behling war damals, wie sie selbst sagt, eine junge, etwas unsichere Mutter. Sie hatte sich bewusst einen etwas älteren und erfahrenen Mediziner als Kinderarzt gesucht. Andere Mütter hätten sie gewarnt: Der Arzt sei streng und ein bisschen ruppig. "Aber er gab mir Sicherheit", sagt Behling. Und er passte zu der Einstellung der Eltern: Ihre Kinder sollten nicht verweichlichen und nicht mit Medikamenten vollgestopft werden.