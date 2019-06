Ich kann jetzt unbelasteter über Sex reden. Früher bin ich schnell still geworden, wenn die Gespräche in einer Runde auf dieses Thema kamen. Ich fühlte mich körperlich nie gesegnet. Mit meinen sechs Zentimetern spielte ich längst nicht mehr im Mittelfeld. Der deutsche Durchschnittsmann liegt bei 9,16 Zentimetern – im nicht erigierten Zustand. Vor eineinhalb Jahren habe ich mich für eine OP entschieden. Das komplette Paket: Verlängerung, Verdickung und Peniskopfvergrößerung. Es sollte ja alles zusammenpassen. Bei meiner Recherche habe ich festgestellt: Deutschland ist Weltmeister in Penisvergrößerungs-Operationen.

