Die beste Geschichte über das Wagnis des Vertrauens ist 2000 Jahre alt und spielt auf dem See Genezareth: Jesus hat seine Jünger in einem Boot hinaus aufs Wasser geschickt. Mit der Dunkelheit kommen Wind und Wellen auf, fast die ganze Nacht lang sind die Jünger in Seenot – bis Jesus, der Retter, übers Wasser auf sie zugeht. Doch sie erkennen ihn nicht, und Petrus verlangt einen Beweis, dass die nächtliche Erscheinung der Heiland ist. Darauf ruft er Petrus zu sich: "Komm!" Und nun schreitet auch der Jünger über das Wasser.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden