Vor einiger Zeit fand ich mich eines Nachmittags im Tokioter Stadtteil Shinjuku vor einer Virtual-Reality-Arena wieder. Es war mein Geburtstag. Erste automatische Spam-Mails hatten mir bereits gratuliert. Den Morgen über hatte ich, während es in Europa noch gar nicht heute war, Bilanz über mein bisheriges Leben gezogen, und nun nahm, nach all der aufwühlenden Selbstkritik, allmählich eine labormaushaft protestlose Stimmung von mir Besitz. Der Zufall hatte mich vor dieses schrillbunte Gebäude gebracht, und ich fand, dass ich meinem Bewusstsein jetzt durchaus etwas vollkommen Neues antun durfte. Immerhin wurde es heute sechsunddreißig, das ist bekanntlich die Lebenswende, ab jetzt neigt sich die Sonne in den Nachmittag. Und es gab so viel, was mein Bewusstsein noch nie erlebt hatte: weder DMT noch Psilocybin, weder sexuelle Ekstase noch Alien-Entführungen, es war noch nie auf dem Mond gewesen, ja nicht einmal in Australien oder in der Antarktis. Es ist kinderlos und unbegleitet auf der Erde unterwegs. Es kennt bislang nur sich selbst.

