In 27 Monaten und ein paar Tagen soll die S-Bahn ankommen. Sonst wären sie blamiert – die Deutsche Bahn (DB), der Weltkonzern Siemens und die Stadt Hamburg. Denn am Montag, dem 11. Oktober 2021, beginnt in der Hansestadt der Weltkongress für Mobilität und Logistik, und die drei Genannten wollen hier eine Premiere feiern: Deutschlands erste hoch automatisierte S-Bahn.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden