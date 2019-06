Manchmal hat eine Revolution begonnen, aber man bemerkt sie noch gar nicht. Weil sie zu einer Zeit anfängt, in der niemand so genau hinschaut. Und wenn man sie dann bemerkt, ist es womöglich schon zu spät.

Im Sommer 2014 zieht ein Herr namens Andreas Franke, Jurist und Musical-Fan aus Elsterwerda, für die AfD in den Kreistag von Elbe-Elster, Brandenburg, ein. Die AfD ist damals noch nicht, was sie heute ist: noch nicht so radikal, noch nicht so etabliert, noch nicht so breit beachtet. Andreas Franke, ein freundlicher Mann, 1970 geboren, ist damals der einzige AfD-Kandidat, der es in den Kreistag schafft. Er weiß, dass er allein keine Chance hat, ein Machtfaktor zu werden. Aber er hat Kontakte: zur örtlichen CDU. "Wir legten unsere Wahlprogramme nebeneinander", so erinnert sich Andreas Franke heute. "Es gab mehr Gemeinsamkeiten als Trennendes, deswegen entschieden wir uns für die Zusammenarbeit. Meine Parteifreunde von der AfD waren hellauf begeistert." Franke, der AfD-Mann, wurde Mitglied der CDU-Fraktion von Elbe-Elster. Das hielt nicht lange, weil der CDU die Sache irgendwann zu heiß wurde. Aber es war eine frühe, kleine Annäherung. Man könnte sie als Provinzposse abtun, als Kleinigkeit. Wären auf diesen frühen Schritt nicht weitere gefolgt.

Da gibt es Abstimmungen im Landtag von Sachsen-Anhalt, bei denen sich die CDU der AfD-Position anschließt oder andersherum.

Da gibt es Interviews, in denen der neue Chef der sächsischen CDU-Landtagsfraktion auf offensiv-zweideutige Weise suggeriert, dass es irgendwann eine Koalition mit der AfD geben könnte.

Da schwirrt plötzlich ein Thesenpapier umher, in dem CDU-Politiker darüber sinnieren, dass die AfD Fleisch vom eigenen Fleische ist, im Gegensatz zu den Grünen, und dass die Wähler das genau wüssten.

Noch sind es vereinzelte, sanfte Bewegungen, und trotzdem erzeugen sie eine grundstürzende Wucht. Denn jede Annäherung an die AfD bedeutet zugleich einen Satz weg vom liberalen Erbe der Merkel-Ära, ja vom Selbstverständnis der CDU als "Partei der Mitte". Denn nicht einmal die elastischste aller deutschen Parteien, die die CDU fraglos ist, hielte es aus, in einigen Ländern mit den Grünen zu koalieren und zugleich mögliche Bündnisse mit der AfD in anderen Ländern nicht auszuschließen.

Die CDU-Parteispitze um Annegret Kramp-Karrenbauer tut in diesen Tagen alles, um den Eindruck zu verhindern, dass in der Partei eine Graswurzelbewegung im Gange sei. Sie versucht es mit Appellen an das Gewissen, mit Parteiausschluss-Drohungen, mit neuer Deutlichkeit: War die Sprache gegenüber der AfD aus Rücksicht auf die Stimmung im Osten oft unsicher und verhalten, ist sie nun hart, klar und eindeutig. Sogar dem früheren Bundestagsabgeordneten Wolfgang Bosbach gehen plötzlich Wörter wie "Rassismus" leicht über die Lippen. "Endlich", sagt einer aus der Parteispitze, "reden wir klar über Rechtsextremismus, ohne gleich im nächsten Satz auf den Linksextremismus hinzuweisen."