David Mamet sagt, er hasse das Reisen. Es überfordere ihn schon, wenn er gezwungen werde, sein Wohnzimmer zu verlassen und in den Nebenraum zu gehen. Er liebe es, zu Hause in Santa Monica im Dunkeln zu sitzen und zu lesen oder zu schreiben – in der Hoffnung, sein Inneres zum Schweigen zu bringen: "to get my mind to shut up". Meistens arbeite er in Gegenwart seiner beiden Pudel. Der Pudel sei übrigens eines jener wundervollen Wesen, welche die Welt den Deutschen verdanke.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden