Dass die Grünen sehr linke Positionen einnehmen können, dann wieder auch rechte, wirtschaftsliberale oder konservative, wird interessanterweise nicht als sonderlich widersprüchlich aufgefasst. Die Grünen können sowohl für Industriepolitik (Baden-Württemberg) als auch für Enteignungen (Berlin) einstehen, für ethnische Homogenität und Zuwanderungskritik (Tübingen) ebenso wie für möglichst offene Grenzen (überall sonst) oder für Modernitätskritik. Die Freude an sexueller Liberalisierung geht Hand in Hand mit einer Vorschriftslust in Ernährungs- und Mobilitätsfragen. Derart schwer kombinierbare Ziele und Haltungen würden alle anderen Parteien an den Rand des Zusammenbruchs führen, die Grünen aber scheinen gerade aus den gesellschaftlichen Paradoxien ihre Kraft zu ziehen.

Die politischen Gegner verurteilen eine derartige Beweglichkeit gedankenfaul als Verlogenheit und verkennen, dass die Widersprüchlichkeit der Partei mit der Widersprüchlichkeit des modernen Individuums korrespondiert, das sich mit klarem Verstand in Theorie-Praxis-Problemen verstrickt. Wer auf Fleisch verzichtet und sorgsam seinen Müll trennt, steigt schweren Herzens im Sommer doch ins Flugzeug nach Spanien und versaut seufzend die eigene Ökobilanz. Die große Kompromiss- und Toleranzfähigkeit der Grünen im Politischen entspricht dem niemals perfekten, oftmals paradoxen Verhalten des mündigen Konsumenten. Das große Ziel der Nachhaltigkeit bleibt von den Alltagswidersprüchen ja unberührt.

Der Münchner Soziologe Armin Nassehi versucht neuerdings, den Aufstieg der Grünen zu erklären und der Partei Ratschläge zu geben. Man könnte sagen: Er gibt dem, was an Widersprüchlichkeiten in der Partei und in der ökologischen Bewegung offen zutage tritt, einen Überbau. Als Mitherausgeber der traditionsreichen Theoriezeitschrift Kursbuch hat Nassehi gerade Das Grün zum Titel einer Themenausgabe gemacht und darin mit dem Grünen-Vorsitzenden Robert Habeck diskutiert. In einem Interview mit der taz erzählte Nassehi kurz darauf, dass er mit dem grünen Spitzenpersonal in einem intellektuellen Austausch stehe, nicht nur mit Habeck, "auch mit Katrin Göring-Eckardt".

Wie erklärt sich Nassehi den Aufstieg der Partei, und was rät er ihr? Wir lebten, erklärt er, in einer komplexen Gesellschaft, in der sich die Differenz zwischen links und rechts überholt habe. Die alten Volksparteien seien passé, weil die Interessen und Milieus, die sich vormals säuberlich auf die Union und die SPD verteilten, auseinandergefallen seien. Es gehe heute darum, "Denkungsarten unterschiedlicher Systeme" miteinander zu verkoppeln, um Lösungen für Probleme zu finden – und genau dafür stünden die Grünen als Avantgarde: "Mein Vorschlag lautet: Denkt über Bündnisse von Akteuren unterschiedlicher Systemlogiken nach."

Vom lagerübergreifenden Denken der grünen Spitzenpolitiker, das er ihnen selbst empfohlen hat, zeigt sich der Soziologe tief beeindruckt. Er traut den Grünen zu, "politische und ökonomische Dynamiken, wissenschaftliches Wissen und rechtliche Formen aufeinander zu beziehen" und diverse Akteure wie "Wissenschaftler, Unternehmer, Lehrer, Ärzte, Anwälte, Techniker, Gewerkschafter" an einen Tisch zu kriegen. Die Volksparteien der Industriegesellschaft hätten lediglich "die Sachprobleme ihrer Milieus" abgebildet und weltanschaulich bearbeitet. Jetzt gelte es, eine Politik zu machen jenseits der einen "zentralen Idee", dafür mit viel Übersetzungsarbeit zwischen den gesellschaftlichen Systemen und Logiken. Die Grünen als Überpartei aller Parteien, gesellschaftlichen Akteure und Strömungen? Als alles umfassende Systemsteuerungszentrale der Republik? Das ist, man kann es nicht anders sagen, groß und nicht unpathetisch gedacht.

Was Nassehi offenbar im Blick hat, ist eine stark reformierte Systemtheorie, die politisch fruchtbar gemacht werden soll. Niklas Luhmann, die Galionsfigur der soziologischen Systemtheorie, hatte die Gesellschaft als ein umfassendes soziales System beschrieben, das alle anderen Subsysteme wie Politik, Recht und Wirtschaft in sich einschließe. Diese handelten nach ihrer je eigenen Logik und mit spezifischen Codes: Auf ein ökologisches Problem reagiere das Rechtssystem beispielsweise mit juristischen Überlegungen, die Politik denke in Machtfragen und Mehrheiten, die Wirtschaft folge der Logik der Zahlen und der Gewinnmaximierung und so weiter. Kurzum: Auf Probleme reagierten gesellschaftliche Systeme selbstreferenziell, selektiv und hoch spezialisiert.