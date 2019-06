Die Geschichte der europäischen Spitzenkandidaten beginnt im Oktober vor 17 Jahren, fernab von Brüssel, an der portugiesischen Atlantikküste. In Estoril, einem mondänen Badeort, treffen sich die Vertreter der Europäischen Volkspartei (EVP). Noch bevor der Kongress eröffnet wird, verabreden sich fünf Männer zu einem Gespräch, einer von ihnen ist der deutsche Europaabgeordnete Elmar Brok.

Das Europäische Parlament hat bis dahin in der Öffentlichkeit nur wenig Beachtung gefunden. Brok und seine Mitstreiter überlegen, wie sie den Einfluss der Abgeordneten vergrößern können. In Estoril nimmt kaum einer Notiz von der kleinen Runde. Aber was Brok und die anderen im Oktober 2002 angezettelt haben, holt die Europäische Union in diesen Tagen ein.

Wer bestimmt den nächsten Kommissionspräsidenten? Die Staats- und Regierungschefs oder das Europäische Parlament? Was aussieht wie ein dröger Kampf der Brüsseler Institutionen, ist in Wahrheit eine erbitterte Auseinandersetzung um Macht und Demokratie in der EU. Und um die Frage, was die EU eigentlich ist – oder sein soll.

Fast alle europäischen Parteifamilien sind bei der zurückliegenden Europawahl mit jeweils gemeinsamen Spitzenkandidaten angetreten. Der CSU-Politiker Manfred Weber kandidierte für die EVP, der Niederländer Frans Timmermans trat für Europas Sozialdemokraten (SPE) an. Einer von ihnen, so lautete das Versprechen, werde anschließend Kommissionspräsident werden; die Wählerinnen und Wähler könnten also mitentscheiden.

Doch ausgerechnet Emmanuel Macron, der lange Zeit als Vorzeigeeuropäer galt, hatte bereits vor der Wahl deutlich gemacht, dass er sich an dieses Verfahren nicht gebunden fühlt. Seine eigene Fraktion, die Liberalen, hatte deshalb darauf verzichtet, überhaupt einen Spitzenkandidaten zu benennen. Ein EU-Gipfel vor einer Woche endete, ohne dass sich die Staats- und Regierungschefs auf einen Vorschlag für einen neuen Kommissionspräsidenten oder eine Kommissionspräsidentin einigen konnten. Nicht nur Macron lehnte das Verfahren ab. An diesem Sonntag findet ein weiterer EU-Gipfel statt.

Die Wahl des Kommissionspräsidenten Quelle: Europäische Bewegung © ZEIT-Grafik/Doreen Borsutzki

"Verrat" schallt es Macron nun aus Brüssel und Berlin entgegen. Der CDU-Europaabgeordnete Daniel Caspary beschimpft den französischen Präsidenten gar als "Revisionisten" und wirft ihm vor, "die europäische Demokratie zu zerstören".

Die Emotionen sind heftig, die Rollen scheinen klar verteilt zu sein. Hier die Regierungschefs, die Europas Zukunft, so der Vorwurf, im Hinterzimmer auskungeln wollten; dort die Parlamentarier, die vermeintlich im Namen der Wähler auf einen der Spitzenkandidaten als Kommissionschef bestehen. Aber geht es bei dieser Auseinandersetzung wirklich um die Rettung der Demokratie – oder schlicht um unterschiedliche Interessen?