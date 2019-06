Ein Tisch im Garten eines Berliner Cafés in der Nähe des Hauptbahnhofs, Kaffee, Wasser, und vier Menschen, die sofort zwei Lager bilden: Da sind auf der einen Seite die Vielflieger, die Fotografin Pamela Spitz, 44, und der Drehbuchautor Hubertus Borck mit Ferienhaus auf Mallorca, 52. Auf der anderen: Sebastian Grieme, 19, einer der Sprecher von "Fridays for Future", und die überzeugte Nichtfliegerin Astrid Ahlers, 50. Wird das neue Klimabewusstsein das Reisen verändern? Darüber wollen wir uns unterhalten. Es fehlt nur noch Katharina Schulze. Die 34 Jahre alte Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag löste Anfang des Jahres wegen eines Fernflugs einen Shitstorm aus. Wir versuchen, die Zeit mit Small Talk zu überbrücken – aber Astrid Ahlers legt gleich los, als jemand in den Raum stellt, dass die dramatischen Prognosen der Klimaforschung doch seit 20 Jahren bekannt seien.

Die Nichtfliegerin: Astrid Ahlers © Madlen Krippendorf für DIE ZEIT

Astrid Ahlers: Seit 20 Jahren? Das halte ich für eine Untertreibung. Meine Schwester hat mir 1986 einen Klimaatlas geschenkt. Da war schon erklärt, wie die Welt sich entwickelt, wenn wir so weitermachen: Auf einer Karte war Florida eingezeichnet, nur noch halb so groß. Der Rest lag unter Wasser. Damals sprach man noch nicht vom Klimawandel, sondern vom Treibhauseffekt. Ich habe Ende der Neunziger große Hoffnung in die rot-grüne Bundesregierung gesetzt, aber dann wurde der Automann Schröder Kanzler.

Hubertus Borck: Also ich finde es cool, dass es im Moment diesen Ruck gibt und junge Leute sich organisieren. Aber ich habe keine Greta Thunberg gebraucht, um zu wissen, was los ist. Unsere Generation, Astrid, ist mit dem Bewusstsein aufgewachsen, dass die Ressourcen endlich sind. Dass ich heute trotzdem viel fliege, hat mit der Globalisierung zu tun. Und so geht es vielen. Mein Mann hat Familie in Amerika, die wir regelmäßig besuchen. Das habe ich mir nicht ausgesucht. Die Familie kam mit dem Mann. Aber nur weil ich so viel unterwegs bin, heißt das ja nicht, dass ich in Umweltdingen völlig ignorant bin. Ich versorge unser Haus zum Beispiel zu 99 Prozent mit Solarstrom.

Ahlers: Das Haus auf Mallorca?

Borck: Ja, wir haben 22 Solarpanels, die das Haus und das Grundstück versorgen, und eine Filteranlage fürs Wasser, damit wir nicht permanent Plastikflaschen nach Hause schleppen. Ich fahr in Hamburg nur noch mit dem Fahrrad, habe seit Jahren keine Plastiktüte mehr im Haus. Ich habe schon ein Bewusstsein.

Sebastian Grieme: Hier sind wir schon beim Kernproblem. Wir wissen seit mehr als 30 Jahren, dass wir an unserem Verhalten grundsätzlich etwas ändern müssen, die Leute haben ein schlechtes Gewissen, und trotzdem bewegt sich nichts. Und die Politik ergreift keine Maßnahmen. Sie behauptet, sie wolle nichts fordern, was die Leute nicht wollen.

Borck: Das glaub ich nicht, dass die Menschen ihr Verhalten nicht ändern wollen.

Die Mitarbeiterin von Katharina Schulze aus München ruft uns zurück. Der Termin stand eine Stunde später im Kalender. Frau Schulze sitze jetzt im Taxi.

Die Vielreisende: Pamela Spitz © Madlen Krippendorf für DIE ZEIT

DIE ZEIT: Die Sommerferien beginnen. Wo verbringen Sie alle Ihren Urlaub?

Pamela Spitz: Ich fliege morgen nach Rio. Ich besuche dort meine Schwester, um einen Monat lang auf meine Neffen aufzupassen. Ob Ferien oder nicht, ist für mich egal. Ich reise ständig, eigentlich schon seit ich auf der Welt bin. Meine Mutter hat Deutschland mit ihren drei Mädels 1986 nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl verlassen. Wir sind in einem alten Bauernhaus auf Formentera aufgewachsen, ohne Toilette, ohne fließend Wasser. Jeden Morgen haben wir das Wasser aus einer Zisterne geholt. Da haben wir gelernt, sparsam zu sein. Ich werde bis heute ganz fuchsig, wenn irgendwo ein Wasserhahn läuft.

Grieme: Das ist genau die Haltung, die ich eben meinte. Jeder denkt: "Die anderen sind schlimmer, denn ich geb mir ja Mühe." So ein Flug nach Rio, das sind pro Strecke etwa drei Tonnen CO₂, da kann man den Wasserhahn so oft zudrehen, wie man will. Das gleichen Sie so nicht aus.

ZEIT: Pamela, wir sind auf Sie aufmerksam geworden durch Ihr Blog Wanderlust with P. Da fordern Sie ein bewussteres Reisen.

Spitz: Ich habe vor drei Jahren erfahren, dass ich Parkinson habe. Auch dafür steht das P im Namen des Blogs. Ich weiß, dass ich nicht mehr viel Zeit habe, bevor ich zum Krüppel werde. Die möchte ich nutzen. Nach der Diagnose bin ich in eine kleinere Wohnung gezogen und habe mein Auto verkauft. Jetzt möchte ich so viel sehen und erleben, wie es noch geht. Ich bin minimalistisch unterwegs, mit Rucksack, Zelt, ein bisschen Essen. Mir ist wichtig, so autark wie möglich in der Natur zu leben.

ZEIT: Wie sieht es bei den anderen aus: Was sind die Pläne für den Sommer?

Grieme: Ich werde beim "Fridays for Future"-Sommerkongress in Dortmund sein, wo wir mit 3000 Menschen unsere Zukunft weiterplanen.

Ahlers: Ich fahre mit meiner Familie nach Westerstede in der Nähe von Oldenburg. Dort bin ich aufgewachsen, auf einem Bauernhof.

Borck: Sehr schön dort. Ich mag den Norden auch. Bevor mein Mann und ich dieses Haus auf Mallorca gekauft haben, haben wir jahrelang ein Bauernhaus in Schleswig-Holstein renoviert. Doch als wir fertig waren, saßen wir da, und es regnete. Einen Sommer. Noch einen Sommer. Irgendwann ist uns das dermaßen auf den Sack gegangen, dass wir das Haus aufgegeben haben.

Ahlers: Weil es zu viel geregnet hat? Ich erinnere mich auch an einen Urlaub im Norden, in dem wir fast abgesoffen wären. Trotzdem sind wir, als meine beiden Töchter kleiner waren, dreimal im Jahr in die Ferien zur Oma gefahren. Ich wollte, dass die ein enges Verhältnis haben. Jetzt ist meine Mutter gestorben, und wir verkaufen das Haus. Wir machen einen Abschiedsbesuch. Wie oft sind Sie auf Mallorca, Hubertus? Frühling und Herbst?