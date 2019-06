Eines der interessantesten Phänomene an Veganismus und Vegetarismus ist das sogenannte Fleischersatzprodukt. Anscheinend haben Menschen, die kein Fleisch essen möchten, das Bedürfnis, Dinge zu essen, die wie Fleisch aussehen. Daher gibt es Würste aus Soja und Schnitzel aus Seitan. Und immer öfter auch Produkte aus der sogenannten Jackfrucht, auch Jakobsfrucht genannt.

Die Jackfrucht ist vor allem dafür bekannt, dass sie schlecht riecht. Je reifer sie wird, desto stärker stinkt sie nach verfaulten Zwiebeln. Zudem ist sie außerordentlich hässlich. Die Jackfrucht in ihrer natürlichen Form – also so, wie man sie in Deutschland eher selten im Regal findet – sieht aus wie eine riesige Bohne, ummantelt von einer grünen, stacheligen Haut. Sie ist größer als ein menschlicher Kopf, was die Sache aus ästhetischen Gesichtspunkten nicht besser macht. Tatsächlich handelt es sich bei der Jackfrucht um die größte Baumfrucht der Welt.

Auch sie zu bearbeiten ist keine Freude. Schneidet man sie an, quillt eine weiße, klebrige, silikonhafte Masse aus ihr heraus. Aber egal, in Deutschland bekommt man sie meistens ohnehin zerstückelt in der Dose.

Das besondere an der Jackfrucht ist, dass man sie zu so ziemlich allem weiterverarbeiten kann: zu Süßspeisen, zu Eis oder zu Likör. Man kann sie trocknen und zu Chips raspeln. Man kann Nudeln aus ihr machen. Oder ihre Kerne mahlen und damit Brot backen. Sie ist reich an Ballaststoffen, Vitaminen und Mineralien. Und sie hat eine ganz spezielle Eigenschaft, die bei Vegetariern und Veganern sehr beliebt ist. Erntet man sie früh, bevor sie reif ist, und kocht das Fruchtfleisch, passieren zwei Dinge: Sie verliert den Geschmack. Und sie bekommt eine faserige Konsistenz. Fast wie Fleisch.

Die Jackfrucht gilt als einfacher und gesunder Fleischersatz. Und nach solchen Produkten gibt es momentan eine große Nachfrage. Laut den jährlichen Ernährungsreports des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft nimmt die Zahl derjenigen, die täglich Fleisch konsumieren, langsam, aber doch stetig ab. So aßen im Jahr 2017 34 Prozent der Befragten täglich Fleisch, im Jahr 2019 waren es nur noch 28 Prozent. Und eine Umfrage der Gesellschaft für Konsumforschung aus dem Jahr 2016 förderte zutage, dass jeder dritte Haushalt in Deutschland bewusst den Fleischkonsum reduziert. Woraus man schließen kann: Viele Menschen mögen Fleisch eigentlich, aber sie wissen, dass es Nachteile für Umwelt und Gesundheit hat, zu viel davon zu essen. Nicht zu vergessen das Leid der Tiere.

Diese Art der kognitiven Dissonanz eröffnet Märkte. "Fleischlosboom an der Börse" schrieb unlängst die Welt am Sonntag in ihrem Finanzteil und erklärte, an der Wall Street heiße es: "Veggie ist das neue Tech". Im Speziellen gemeint war damit das Unternehmen Beyond Meat, das einen täuschend echt aussehenden und schmeckenden veganen Burger aus Erbsen herstellt und den Wert seiner Aktien seit seinem Börsengang Anfang Mai vervierfacht hat (ZEIT Nr. 25/19). Aufmerksamkeit erhielt das Unternehmen hierzulande, als der Burger beim Verkaufsstart Ende Mai beim Discounter Lidl nach nur wenigen Stunden vergriffen war.

Eine der Anbauregionen: der indische Bundesstaat Kerala. © ZEIT-Grafik

Der Erfolg der Jackfrucht ist Teil dieser Entwicklung. Auf Massenabfertigung ausgerichtete Ketten wie Starbucks und Pizza Hut haben Gerichte mit Jackfrucht zumindest im englischsprachigen Raum schon länger auf der Karte. Das Wall Street Journal nannte die Jackfrucht vor ein paar Jahren einen der Food-Trends der Zukunft. Entsprechend gibt es Unternehmen, die sich der Jackfruit komplett verschrieben haben, so wie die Firma Jackfruit365, gegründet vom ehemaligen Microsoft-Direktor James Joseph. In Deutschland ist das Unternehmen "Jacky F" am bekanntesten, dessen Gründerin Julia Huthmann nahm 2018 an der TV-Show Höhle der Löwen teil. Das ist ein Reality-TV-Format, in dem sich Unternehmer vor der Kamera um Investoren bemühen. Huthmann lehnte damals ein Angebot von 250.000 Euro (für eine Beteiligung von 25 Prozent) ab, weil es ihr zu niedrig erschien. Sie führt nun das Unternehmen allein weiter und beliefert verschiedene Bio-Supermärkte in Deutschland.