DIE ZEIT: Herr Kachelmann, gegen Ende der Woche soll die Hitze ja wieder nachlassen. Wie geht es danach weiter?

Jörg Kachelmann: Ja, ab Donnerstag gibt es erst mal Entspannung. Am Wochenende dann startet die Hitze einen zweiten Versuch.

ZEIT: Und darüber hinaus, kann man da schon was sagen?

Kachelmann: Ab Dienstag ... ach, da setz ich mich doch noch kurz vor den Rechner und schau in die 46-Tage-Vorhersage ... Da ist nichts Wildes. Da kommt noch eine kurze heiße Phase, aber die ist in den ersten Julitagen schon wieder vorbei. Das wird kurz und knackig. In der ersten Julihälfte wird es zwar wärmer als normal, aber nur 1 bis 1,5 Grad mehr als der Durchschnitt.

ZEIT: 46-Tage-Vorhersage? Geht das?

Kachelmann: Das geht. Natürlich nicht so, dass ich jetzt sagen kann, in 28 Tagen ist es für die Grillparty um halb vier besser als abends um sieben. Aber diese mittelfristigen Vorhersagen sind schon ganz brauchbar. Die werden vor allem für wirtschaftliche Fragen angewendet, zum Beispiel für den Einzelhandel. Damit die neuen Badehosen nicht bei einem Kälteeinbruch im Laden liegen.

ZEIT: Welche Hinweise kann man denn selbst nutzen, wenn man wissen will, wie der Sommer wird?

Kachelmann: Wenn es in der ersten Juliwoche ein stabiles Sommerhoch gibt, dann stehen die Chancen zwei zu eins, dass es anhält. Die Siebenschläfer-Regel dagegen, also wie das Wetter am 27. Juni wird, so bleibt es sieben Wochen lang – die ist einfach Unsinn. Genauso wie dieser Aberglaube, man müsse bei Hitze die Fenster verrammeln, um die Wärme auszusperren. Das ist ein mörderischer Irrglaube, der beelendet mich.

ZEIT: Was ist das Problem?

Kachelmann: Das funktioniert nur, wenn kein Mensch in der Wohnung ist. Menschen sind Heizungen, außerdem atmen sie, das lässt die Luftfeuchtigkeit steigen. Zwei Menschen in einer Wohnung können die Luftfeuchtigkeit an den Taupunkt bringen, also nahe an die hundert Prozent. Deshalb: Fenster auf!

ZEIT: Dann kommt aber schon Hitze rein, oder?

Kachelmann: Klar, aber es macht überhaupt nichts, wenn morgens 22 Grad in der Bude sind und mittags 28. Das viel schärfere Schwert ist die Luftfeuchtigkeit. Die macht die Hitze erst unerträglich. Und sie steigt auch viel schneller. Die meisten Ratschläge, die man jetzt im Internet liest, sind deshalb falsch. Die bringen alte Menschen um die Ecke. Man möchte schon fast glauben, da wollen einige Tippgeber die Rentenkassen entlasten. Es sind sogar Krankenkassen dabei.

ZEIT: Was passiert denn, wenn man die Fenster geschlossen hält?

Kachelmann: Man schafft sich selbst eine kleine tropische Hölle. Außerdem steigt der Kohlendioxidgehalt der Luft. Das ist gerade für ältere Menschen eine extreme Stresssituation. Und bei geschlossenen Fenstern bringt auch der Ventilator nichts.

ZEIT: Wieso nicht?

Kachelmann: Der soll ja für Verdunstungskühle sorgen. Das geht aber nur, wenn in der Luft noch Platz ist für verdunstende Feuchtigkeit, sprich Schweiß. Sobald die Luft gesättigt ist, schmoren Oma und Opa im eigenen Saft. Viele Leute kennen das eigentlich aus dem Urlaub in der Dominikanischen Republik, da stöhnen sie über die unerträgliche Schwüle. Aber sie übersetzen das nicht in ihren eigenen Haushalt.