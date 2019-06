Fällt das größte jüdische Museum Europas einer orchestrierten Kampagne zum Opfer? So sehen es 45 jüdische Talmud-Gelehrte, 60 Leiter und Mitarbeiter jüdischer Einrichtungen aus der ganzen Welt und Intellektuelle wie Jan und Aleida Assmann und Eva Illouz. An die Öffentlichkeit traten sie alle in den vergangenen Tagen mit Protestnoten, die sich mit Peter Schäfer solidarisieren, der vor knapp zwei Wochen von seinem Posten als Direktor des Jüdischen Museums Berlin zurückgetreten war. Zuvor stand Schäfer unter Beschuss, weil er sein Haus seit vielen Monaten, so wertete es etwa der Zentralrat der Juden, für Israelfeinde geöffnet habe. Schäfers Verteidiger hingegen sehen seinen Rücktritt als Folge eines "besorgniserregenden globalen Trends". Regierungseingriffe würden die Unabhängigkeit zahlreicher Kulturinstitutionen bedrohen; die Zukunft des Jüdischen Museums als offener Ort des Dialogs stehe nun zur Disposition.

Nach wie vor umstritten bleibt auch die Frage, ob das Museum die Geschichte der Juden in Deutschland zeigen oder vielmehr als ihre Stimme fungieren solle – und wer überhaupt in diesem Namen sprechen dürfe. In einem Gastbeitrag für die israelische Zeitung Ha’aretz erklärte jüngst ein jüdischer Mitarbeiter des Museums, dass er seinen Job gekündigt habe aus Protest gegen die Einflussnahme des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, der die Bundesregierung im vergangenen Dezember, freilich ohne Effekt, aufgefordert hatte, das Museum nicht länger finanziell zu unterstützen.

Schäfers Rücktritt zwang nun den Stiftungsrat des Museums zum Handeln. Am Dienstag wurde bekannt, dass Christoph Stölzl, 75, ehemaliger Berliner Wissenschaftssenator (CDU) und bis 1999 Leiter des Deutschen Historischen Museums, das Jüdische Museum als "Vertrauensperson" dirigieren wird, bis eine dauerhafte Nachfolge gefunden ist. Diese Nachfolge wird zwischen vielen Stühlen Platz finden müssen und soll, so heißt es, unbedingt eine Frau sein.