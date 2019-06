Also los, weg aus der großen Stadt, raus in die Altmark nach Sachsen-Anhalt, um zu schauen, ob dieses sommerliche "Festival für ländliche Entwicklung & improvisierte Musik" die Gesellschaft erfrischen und verändern kann. Das Reiseziel: Kalbe (Milde). Von dieser Kleinstadt und ihren wenigen Tausend Einwohnern noch nie gehört zu haben ist keine Schande. Hat man den Namen Kalbe (Milde) aber zweimal gelesen, bleibt er schon haften: Wie weich sich das reimt – und dann diese eigentümliche Klammer!

Hier soll vier Tage lang Unerhörtes geschehen. "Es ist heutzutage sehr einfach, es sich in seiner Blase bequem zu machen", heißt es in der Einladung. "Das gilt für die ländliche Bevölkerung ebenso wie für die Künstler*innen aus der Stadt. Unser Anliegen ist es, unterschiedliche Menschen zusammenzubringen und im persönlichen Kontakt zu zeigen, dass Andersartigkeit etwas Inspirierendes sein kann und zu neuen, interessanten Perspektiven führt."

Ein erster Gang durch die denkmalgeschützte Altstadt. Dicht an dicht stehen die Fassaden. Warum so eng? Platz gibt es hier in Sachsen-Anhalt doch mehr als genug! Erst von der Rückseite der Häuser her erschließt sich die Bauweise: Die in Klammern gesetzte Milde klammert ihrerseits die gesamte Altstadt ein – wie ein Graben um eine mittelalterliche Burg. Üppige Blumen- und Gemüsegärten hinter den Häusern erstrecken sich hinunter zum Fluss; jedes Grundstück hat eine Brücke übers Wasser zur jenseitigen Allee. Mächtige Kastanien und Linden rauschen im Wind; hier und da steht ein Angler; von weit weht das Quieken aus dem Freibad herüber. Idyllischer kann ein Städtchen kaum sein, ein Paradies!

Das Gemächliche der Milde bestimmt das Tempo im Ort. Plakate weisen auf ein jährliches Spektakel hin, bei dem Hunderte Plastikenten im Wasser starten. Welches Entchen wird als Erstes im Ziel sein?

Zugleich ist Kalbe (Milde) eine Stadt, die etwas Verstörendes hat. Die Straßen sind menschenleer. Die Häuser wirken wie eine Filmkulisse; viele sind leer, verfallen. Dem Freibad droht die Schließung, der frühere Bahnhof mit den zerschlagenen Fenstern unter dem erneuerten Dach ist Zeugnis des Jammers. Züge fahren schon lang nicht mehr, und so mancher Bus kommt nur, wenn er gerufen wird. Kalbe, das in der diffusen Mitte zwischen Berlin, Hamburg und Hannover liegt, ist ein bildschöner Ort, der die Schwindsucht hat.

Seit einigen Jahren gibt es eine Initiative, die sich dem Niedergang entgegenstemmt. Die Psychotherapeutin Corinna Köbele hatte die kühne Idee, das Negative positiv zu deuten, die Leere als Luxus zu verstehen, als Raum zur kreativen Entfaltung.



Junge Künstler kommen seither im Sommer zu einem mehrwöchigen Campus, letzthin – der großen Nachfrage wegen – auch im Winter. Und dieses Jahr richtet der Verein zum zweiten Mal ein Festival aus, um Besucher anzulocken und so eine weitere Form von Leben in die Stadt zu bringen.

(((potentiale))) heißt das Festival. Der Name steht in gleich drei Klammern, die zum einen das doch sehr Vage der Möglichkeiten andeuten, zum anderen die zu erwartenden Schwingungen symbolisieren – denn jetzt wird Musik gemacht.

Am vergangenen Wochenende, von Donnerstag bis Sonntag, war es zu erleben, und es lässt sich ohne Übertreibung sagen, dass die Gäste, die bis aus der Schweiz und vom Niederrhein gekommen sind, unter allen Musikfestivals, die es so gibt, wohl eines der schönsten erlebt haben.

Das liegt zunächst daran, dass Kalbe kein Wacken und kein Moers ist, also keine Massenveranstaltung. Die Zahl der Teilnehmer ist auf 200 beschränkt. Der Ruf der Stadt ist noch nicht so, dass sich die halbe Welt in Bewegung setzte, um dabei zu sein. Die Atmosphäre ist familiär. Die Musiker und die Gäste sind kreuz und quer unterwegs zwischen den drei Spielstätten, dem Kirchplatz, dem Zeltplatz, der Kunstausstellung, den Workshops, dem Kino und der alten Trabi-Werkstatt, in der er es zu essen und zu trinken gibt. Sie kennen sich nach einem Tag vom Sehen und nach zwei Tagen mit dem Vornamen.

Ein weiterer Grund liegt im Dargebotenen selbst. Das Potentiale-Festival ist eines der improvisierten Musik, also einer Musik, die aus dem Augenblick heraus entsteht, die nicht geschrieben ist, sondern spontan. Sie darf nicht verwechselt werden mit dem Free Jazz, der nur eine Teilmenge von ihr ist. Improvisierte Musik kann rockig, elektronisch, e-musikalisch oder gar sakral daherkommen und hat eine genreübergreifende Offenheit, die auch für das Publikum gilt. All das löst sich in Kalbe (Milde) ein.

Der junge Leipziger Schlagzeuger Steffen Roth kuratiert das Programm, wobei das Wort Programm auch in Klammern gesetzt werden müsste. Denn vieles steht zu Beginn der vier Tage nicht fest, ganz im Geiste der Improvisation, die von der Musik auf die Planung überspringt.

Sieben Musiker, zwei Frauen unter ihnen, sind als Residenten eingeladen. Am ersten Abend stellt sich jeder von ihnen mit einem halbstündigen Solo vor. Da ist der Kontrabassist Achim Tang aus der Nähe von Köln, der im Traum dem Wild begegnet ist und nun im Unterholz seines Instruments stochert: "Das Reh lockt uns in stiller Ehrfurcht", ruft er aus. "Es lockt uns, den Schutz des Gewohnten zu verlassen."