Drei Eier in der Pfanne, die verbrutzeln und langsam verbrennen. Kein Koch eilt ihnen zu Hilfe, erst viel zu spät, als nur ein schwarzer Geröllhaufen aus verkohltem Dotter und Weiß übrig ist, wird die Pfanne vom Herd gezogen. Was bleibt, ist der Blick auf ein tristes Ceranfeld. Abschied, so heißt der neue Song der Band Die Ärzte, dessen Videoclip es einmal mit dem Zusatz "vegetarisch" (die Eier) oder "vegan" (hier verbrennen Tomaten) gibt. "Manchmal ist es einfach Zeit zu geh’n", singt Frontmann Farin Urlaub zunächst sanft, um wenig später durch apokalyptisch dröhnendes E-Gitarren-Gewitter zu schreien: "Los, komm, wir sterben endlich aus / Denn das ist besser für die Welt / Der letzte Drink, der geht aufs Haus / Unsere Stunden sind gezählt / Alles ist besser als ein weiterer Tag / An dem wir den Planeten ruinier’n / Los, komm, wir sterben endlich aus / Was Besseres kann der Erde nicht passier’n".

Was das Beste für die Erde sei und wie man das menschliche Verhalten dahin gehend ändern könne, darüber grübeln derzeit nicht nur Parteien, die den Klimaschutz in ihren Programmen stärker herauszustellen versuchen. Sondern auch jeder Einzelne, der sein Alltagsleben auf klimapolitische Korrektheit abklopft. Ist das Auto noch ein legitimes Transportmittel, was ist mit der Wurst auf dem Grill? Ist sie noch tragbar? Oder längst völlig indiskutabel, weil ihr Verzehr einen mitschuldig macht an der großen und viel zu schnell dahinrasenden Zerstörung des Planeten?

Das Gravierendste, gravierender noch als alles Fleischessen, Fernfliegen und Wäschetrocknerlaufenlassen, so erklären Klimaforscher es derzeit in Talkshows wie zuletzt bei Maischberger oder in Manifesten wie dem jüngst kontrovers diskutierten Buch Kinderfrei statt kinderlos der Gymnasiallehrerin Verena Brunschweiger, ist dabei viel simpler: die eigene Fortpflanzung. Die Überbevölkerung, so die Forscher, stelle klimapolitisch das größte Problem dar, also eines, an dem der oder die Einzelne wenig ändern kann oder eben nur, indem er oder sie sich zu einem drastischen Schritt entscheidet: keine Kinder mehr in die Welt zu setzen. Weil man eingesehen hat, zu einer Spezies zu gehören, die es aufgrund ihres zerstörerischen Verhaltens besser nicht mehr geben sollte oder, theoretisch, am besten gar nie erst gegeben hätte.

Ob in Popsongs, sozialen Netzwerken oder klimaaktivistischen Diskussionen – es mehren sich derzeit auffällig viele Stimmen, die die menschliche Existenz angreifen. Und zwar zugleich von beiden Seiten: Diejenigen, die geboren wurden, beginnen mit der eigenen Existenz zu hadern, und jene, die gebären, werden freundlich, aber immer nachdrücklicher gebeten, dies zu unterlassen.

Was ist plötzlich so schlimm am Leben? Und geht es dabei wirklich nur ums Klima?

Raphael Samuel aus Indien ist der Zustand der Erde egal. Den 27-jährigen Antinatalisten interessieren bei seinem Wunsch, nie geboren worden zu sein, nur seine Eltern. Er sagt, er liebe die beiden, sie hätten eine großartige Beziehung. Und doch will er seine Mutter und seinen Vater verklagen, vor einem Gericht in seiner Heimat Neu-Delhi. Sein Vorwurf: Sie hätten ihn zur Welt gebracht, ohne dass er es gewollt habe. "Eure Eltern haben euch anstelle eines Spielzeugs oder eines Hundes. Ihr schuldet ihnen nichts, ihr seid nur zu ihrer Unterhaltung da", stachelt Samuel unter dem Namen Nihiland im Netz junge Menschen an, es ihm gleichzutun. "Die einzige Todesursache, die es gibt, ist die Geburt", prangt auf seiner Facebook-Seite, darunter steht Samuel mit Sonnenbrille und angeklebtem Bart und reckt die Arme gen Himmel, ganz so, als würde er Gott anrufen, seine Existenz rückgängig zu machen.

Mit diesem Wunsch wäre er nicht allein. Die Sehnsucht danach, die eigene Geburt rückgängig zu machen, ist so alt wie die Menschheit. "Das Elend des Lebens ist so unermesslich: Ich wünschte, ich wäre tot", soll es schon in ägyptischen Quellen geheißen haben. "Oh, besser, nicht geboren zu sein", steht im Liederbuch der Chinesen aus dem zehnten vorchristlichen Jahrhundert, und in der Bibel klagen Jeremias und Hiob über die Last ihrer Existenz.