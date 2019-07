Die Propellermaschine macht ohrenbetäubenden Krach, die Nasen der Passagiere kleben an den Fenstern: Gotthard! Cristallina! Locarno! Lugano! Wer einmal von Zürich ins Tessin nach Agno geflogen ist, der wird den Kurztrip über die Alpen nie mehr vergessen.

Doch die goldenen Zeiten des Flughafens bei Lugano sind vorbei. Die Passagierzahlen gehen immer weiter zurück, und die Betreibergesellschaft schreibt seit bald 20 Jahren fast durchweg rote Zahlen. Trotzdem soll der Flughafen nun mit einem 51-Millionen-Franken-Kredit gerettet werden. Mehr noch: Agno soll als Mini-Drehkreuz für Privatflieger und Taxi-Drohnen auferstehen. Von hier aus könnten dereinst autonome Flugobjekte ins nahe Locarno, nach Como oder nach Zermatt starten.

Allein, funktioniert das?

Eigentlich war der Aeroporto Agno eine aviatische Erfolgsstory. 1980 führte Crossair-Patron Moritz Suter tägliche Linienflüge ab Lugano ein. Es gab Verbindungen nach Bern, Basel, Genf, Zürich, nach Rom und nach Paris. 1995 fertigten 400 Mitarbeiter 380.000 Passagiere ab. Zu den Kunden zählten Beamte, Geschäftsleute, Politiker und sogar der Papst. Check-in und Sicherheitskontrollen in Lugano waren innert Minuten überwunden. Doch das nützte alles nichts. 2018 wurden gerade noch 88.000 Passagiere in Agno abgefertigt, und die Flüge nach Bern, Genf, Wien und Rom sind inzwischen eingestellt.

© ZEIT-Grafik

Der Platz vor dem Terminalgebäude verströmt Ostblock-Tristesse: Plastikmöbel, Kinderkarusselle und ein einsamer Defibrillator. Drinnen im Reisebüro der Abflughalle sagt die Mitarbeiterin hinter dem Counter bittend: "Fliegen Sie mit uns von diesem lieben kleinen Flugplatz!" Gleich nebenan wartet ein Cannabis-Kompetenzzentrum auf Kundschaft.

Während die großen Schweizer Flughäfen in Zürich, Genf oder Basel die meisten Einnahmen mit ihren angehängten Einkaufszentren, Hotels oder Bürogebäuden generieren und damit den Flugbetrieb querfinanzieren, muss sich Agno mit den Lande- und Parkplatzgebühren begnügen – und wird daher von der Stadt Lugano regelmäßig mit Millionenbeträgen subventioniert. Die Stadt hält denn auch 87,5 Prozent der Aktien der Lugano Airport SA, der Rest gehört dem Kanton Tessin.

Die Regierung von Lugano will, zusammen mit dem Kanton, den Niedergang stoppen. Bis zum Jahr 2045 soll ihr Flughafen Millionengewinne schreiben und 326.000 Passagiere abfertigen, viermal mehr als heute. Dafür hat die Stadt vom Center for Aviation Competence an der Universität St. Gallen einen Masterplan erstellen lassen. Die Berater schlagen vor, die Piste zu verlängern, damit künftig größere Flugzeuge Lugano anfliegen können. Neue Hangars und ein neues, modernes Flughafengebäude sollen Fluggesellschaften und Passagiere locken.

Marco Borradori ist nicht nur Stadtpräsident von Lugano, sondern auch Verwaltungsratspräsident der Flughafenbetreibergesellschaft. Der Flughafen und seine Arbeitsplätze seien bedeutend für die wirtschaftliche Entwicklung des ganzen Tessins: nicht nur die Linienflüge, sondern auch die Privatflieger. "Die Opposition wird heftig sein, doch wir haben eine Lösung", sagt der Lega-Politiker. "Den starken Passagierrückgang machen wir wett, indem wir auf eigene Rechnung eine Fluglinie nach Genf eröffnen." Borradori rechnet vor, dass sich die staatlichen Millionen-Investitionen lohnen, wenn die Flughafenaktien dereinst an Private verkauft werden könnten.