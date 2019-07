Die Leute vom Verein "We Build the Wall" sind Amerikaner ganz nach dem Geschmack von Donald Trump. Männer wie Mike Furey aus Florida, die nicht auf den Staat warten, sondern den Bau der Mauer an der Grenze zu Mexiko in die eigene Hand nehmen.

"Ich will die Flut von Migranten und Drogendealern aus Lateinamerika stoppen", sagte Furey Mitte Mai zu seinen Kumpeln in Florida, nahm sich ein paar Tage Urlaub und fuhr nach Sunland Park, in eine karge Hügellandschaft gleich neben der texanischen Grenzstadt El Paso. Dort klaffte zwischen zwei schon seit längerer Zeit bestehenden Metallzäunen eine knapp sechs Kilometer breite Lücke, die Migranten immer wieder als Schlupfloch nutzten.

Mike Furey weiß, wie man auf diesem Gelände einen Grenzzaun hochzieht, er ist Ingenieur, hat jahrzehntelang Pipelines verlegt und Straßen befestigt. Stolz lädt er den Besucher ein, mit ihm in seinem Pick-up-Truck über eine staubige Schotterpiste hinauf zu seinem "Bauwunder" zu rasen. Über steile Höhen und tief abfallende Hänge zieht sich sein Stahlgeflecht aus braunen, eng aneinandergereihten Metallstangen durch die Landschaft, sechs Meter hoch.

Wie sein Präsident fordert auch Furey einen "lückenlosen Schutzwall" gegen die vielen Migranten aus Lateinamerika, wie Trump spricht er von einem "nationalen Notstand". Allein im Mai griff die Polizei 144.000 Flüchtlinge an der 3000 Kilometer langen Grenze zu Mexiko auf, in den beiden Monaten davor jeweils 100.000, bis Ende des Jahres könnten weit mehr als eine Million Menschen in die Vereinigten Staaten kommen. Etwa ein Drittel überquert bei El Paso den Rio Grande.

Das Thermometer steigt auf 37 Grad Celsius, schweißgebadet erzählt Furey, dass sein Verein in nur fünf Tagen geschafft habe, was staatliche Ingenieure angeblich für "technisch nicht machbar" hielten. Alles habe man generalstabsmäßig geplant, vom Transport schweren Geräts über die Einstellung von 70 Arbeitern bis zur Einholung der Baugenehmigungen. Das Land in Sunland Park gehört privaten Eigentümern, die größte Fläche einem Ziegeleibesitzer. Der sei begeistert vom neuen Zaun, erzählt Furey, weil endlich keine Fremden mehr über sein Land liefen und ihren Unrat liegen ließen.

Etwa acht Millionen Dollar kostet das Stahlgerüst, rund 21 Millionen hat der Verein "We Build the Wall" bereits an Spenden eingesammelt. Zu seinen Beratern gehört Steve Bannon, ehemals enger Vertrauter von Trump im Weißen Haus, Rechtspopulist und Verfechter nationaler Schutzwälle. In Sunland Park will der Verein ein Exempel statuieren.

Was Furey verschweigt: "We Build the Wall" wird das sechs Kilometer breite Loch nicht vollständig dicht machen können, denn der nächste Hügel gehört der katholischen Kirche – und die erlaubt keine Grenzanlagen gegen Migranten auf ihrem Land.

Vor allem aber: Selbst eine lückenlose Mauer würde die Menschen derzeit nicht aufhalten. Anders als noch vor zehn Jahren, als fast zwei Millionen meist junge Männer aus Mexiko auf der Suche nach Arbeit heimlich über die Grenze kamen und unerkannt in den Vereinigten Staaten untertauchten, wollen die Migranten von heute entdeckt werden. Geradezu sehnsüchtig warten sie am Zaun darauf, dass eine Polizeipatrouille auftaucht und sie aufliest.

Am Tag nach der Besichtigung von Fureys stählernem Bauwerk waten im Morgengrauen nur wenige Meter neben der Santa-Fé-Brücke, die El Paso mit der gegenüberliegenden mexikanischen Stadt Juárez verbindet, exakt 1045 Menschen im Gänsemarsch durch den Rio Grande. Es sei die größte zusammenhängende Gruppe, die man hier je gezählt habe, sagt der amerikanische Grenzpolizist Frank Pino. Schleuser hätten sie in Bussen nach Juárez gebracht und hinter den Häusern am anderen Ufer abgesetzt.

Am Nachmittag, es sind 40 Grad, durchqueren noch einmal drei Dutzend Menschen den Grenzfluss. Sie haben kaum Gepäck dabei, die meisten tragen kleine Kinder auf dem Rücken oder halten sie an der Hand. Der Rio Grande ist an dieser Stelle nur wenige Meter breit und zu dieser Jahreszeit fast ausgetrocknet, man kann gefahrlos hinübergelangen.