Noch heute hat der ehemalige Minister an der Seite von Sebastian Kurz den Satz im Ohr. Wann immer jemand in der ÖVP-Regierungsriege inhaltliche Wünsche an den Kanzler vorbringen wollte, beschied dieser: "Bitte dem Stefan Steiner sagen."

Nachdem das Ibiza-Video bekannt geworden war, fand sich stets einer an der Seite von Sebastian Kurz, bei den wiederholten Besuchen in der Präsidentschaftskanzlei oder bei den hektischen Beratungen an den entscheidenden Tagen: Stefan Steiner. Wo immer in den Schaltzentralen der Republik die Rede darauf kommt, wer denn das mastermind von Türkis sei, fällt allein sein Name.

Außerhalb des Regierungsviertels hingegen fragen auch zwei Jahre nach der Machtübernahme von Kurz in der Volkspartei nach wie vor die meisten: Stefan Steiner, wer ist das?

Genaue Beobachter konnten ihn bis vor Kurzem einmal wöchentlich bei den Medienauftritten des Kabinetts von Kurz und Heinz-Christian Strache nach dem Ministerrat ausmachen. Ein dunkelhaariger Mann, Anfang vierzig, der mit verschränkten Armen stoisch vom Rand der Szenerie aus das Geschehen beobachtete. Der aber auch eisern darauf bedacht war, dem Small Talk mit Journalisten auszuweichen und umgehend zu entschwinden.

Der Jurist könnte längst selbst im Zentrum stehen und als Minister öffentlich den Takt vorgeben. Denn kein Name ist enger mit dem politischen Aufstieg von Sebastian Kurz verbunden als jener von Stefan Steiner.

Seit Kurz' spektakulärer Kür zum Integrationsstaatssekretär im Jahr 2011 wich Steiner nicht von dessen Seite. Er diente dem damals 24-jährigen Senkrechtstarter als Büroleiter, wurde von Kurz bald zum Sektionschef befördert und blieb auch nach dem Aufstieg von Kurz zum Außen- und Integrationsminister dessen wichtigster Einflüsterer. Steiner riet seinem Chef 2015, am Höhepunkt der Flüchtlingsbewegung, nicht wie die meisten seiner Regierungskollegen die ankommenden Migranten am Westbahnhof persönlich willkommen zu heißen. Auf das Konto des Beraters geht nicht nur der Slogan "Integration durch Leistung", er stand auch beim Mantra des Kanzlerkandidaten, er habe persönlich die Balkanroute geschlossen, Pate. An dem minutiösen Plan zum Sturz des Parteichefs Reinhold Mitterlehner war Stefan Steiner federführend beteiligt, ebenso an der anschließenden Machtübernahme der gesamten Partei durch Kurz. Im Wahlkampf und in den ersten Monaten danach übernahm er für ein halbes Jahr den Job des ÖVP-Generalsekretärs.

Der Familie zuliebe schaltete Steiner aber danach einen Gang zurück: "Ich habe nicht drei kleine Kinder, damit ich sie nicht sehe." Seit Kurz zum Bundeskanzler avancierte, ist Steiner offiziell ohne jede Funktion in Republik oder Partei. Der Niederösterreicher machte sich als Berater selbstständig.

Sein Ein-Mann-Unternehmen kennt nur einen Kunden: Sebastian Kurz. Diesem steht er bei Bedarf 24 Stunden telefonisch oder persönlich mit Rat und Tat zur Verfügung.

Wegen der Höhe des Beratungshonorars bissen sich schon mehrere Parlamentarier in Anfragen die Zähne aus. Die Rechnung beglich nicht das Kanzleramt, sondern die ÖVP-Zentrale. Der Kanzler-Berater selbst meidet mehr denn je strikt die Öffentlichkeit.

Für die ZEIT macht Steiner allerdings eine Ausnahme und willigt nach kurzer Bedenkzeit zu einem Gespräch ein. 30 bis 45 Minuten, kein Interview, ein Kennenlerngespräch soll es sein. Pünktlich zum vereinbarten Termin nimmt Steiner am Tisch in einem Kaffeehaus unweit der Wiener ÖVP-Zentrale Platz, bestellt Kräutertee und schafft es trotz des regen Kommens und Gehens auch hier, unerkannt zu bleiben – auch die Spitzenmanagerin eines österreichischen Staatsbetriebs und der Kolumnist einer großen Tageszeitung, die zwei Tische entfernt Platz genommen haben, nehmen keine Notiz. Beide registrieren zwar seine Präsenz, verbinden mit ihm aber weder Namen noch Funktion.

Das Mobiltelefon signalisiert alle paar Minuten den Empfang neuer Nachrichten; auch das halbe Dutzend Anrufe, die per Vibrationsalarm während des gut einstündigen Gesprächs auf sich aufmerksam machen, ignoriert Steiner nach kurzem Blick auf das Display. Ganz abschalten kann und will er 100 Tage vor der wichtigsten Bewährungsprobe seines Schützlings nicht.

Es ist kurz nach 9 Uhr, der ÖVP-Chef ist in den Bundesländern unterwegs. Aber die beiden haben sich an dem Tag schon ausführlich über die "mediale und politische Lage" telefonisch ausgetauscht. Mehr lässt sich Steiner nicht entlocken. Wenn es sein muss, werden sie noch mehrmals miteinander sprechen. Es wäre auch nicht das erste Mal, wenn Kurz nach Mitternacht noch einmal anriefe.

"Ich bin Sparringspartner von Sebastian Kurz; einer, bei dem er seine eigene Meinung challengen oder eine zweite Meinung einholen kann", erklärt Stefan Steiner.