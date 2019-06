Luca, der eigentlich anders heißt, hat sehr große Mandeln, deshalb entzündet sich sein Hals immer wieder. Trotz Logopädie ist seine Sprachentwicklung verzögert. Vermutlich beeinträchtigten die Mandeln, als Luca kleiner war, die Belüftung des Mittelohrs, weshalb er nicht gut hört und in der Folge auch nie richtig sprechen gelernt hat. Für seinen Hausarzt und den hinzugezogenen HNO-Spezialisten ein klarer Fall: Luca braucht eine Operation, die Mandeln müssen verkleinert werden. Doch dem Knaben, der in einer größeren Familie in einer Gemeinde im Kanton Thurgau lebt, wurde die Operation verweigert. Seine Eltern bezahlten die Krankenkassenprämien nicht, wurden betrieben und landeten schließlich auf einer schwarzen Liste. Will heißen: Luca erhält beim Arzt und im Spital nur noch Notfallbehandlungen.

In der Schweiz dürfen die Kantone säumigen Prämienzahlern den Zugang zum Gesundheitswesen verweigern. Sieben Kantone führen solche schwarzen Listen (siehe Kasten). Der Kanton Thurgau war 2007 der erste, der die Listen einführte. Heute sind dort im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung mehr Personen als in jedem anderen Kanton betroffen, nämlich 2,1 Prozent der Einwohner. Dies dürfte daran liegen, dass im Thurgau möglich ist, was es nirgendwo sonst in der Schweiz gibt: dass auch Minderjährige weder Starrkrampfimpfungen noch Vorsorgeuntersuchungen erhalten. Und dass es nicht reicht, wenn ein Leiden, wie bei Luca und seinen zu großen Mandeln, ein "dringlicher" Gesundheitsfall ist. Solange der Bub nicht lebensbedrohlich erkrankt, wird er nicht versorgt. Erhält also weder Asthmaspray noch Mittel gegen den Heuschnupfen und auch keine Operation, die ihn vor lebenslangem Näseln bewahren würde. "Es mag sarkastisch klingen, aber der Knabe war zu wenig schlimm dran, als dass man ihm hätte helfen können", sagt sein früherer Arzt. Der Mann möchte nicht mit Namen in der Zeitung erscheinen. Auch weil er immer mal wieder ein Auge zudrückt, wenn er einen Fall in der Praxis hat, bei dem das Alarmfähnchen weht, wenn die Eltern am Empfang ihren Namen nennen und die Praxisassistentin diesen eintippt. Die Warnung erscheint automatisch auf dem Bildschirm: Achtung, diese Person steht auf der LSP, der Liste der säumigen Prämienzahler. Manchmal trifft der Arzt dann ein Arrangement mit den Eltern: Sie bezahlen den Impfstoff bar, die Behandlungszeit stellt er in Rechnung. Wissend, dass er das Geld nie erhalten wird.

Wie viele Kinder im Thurgau betroffen sind, das sagt der Kanton nicht. Klar ist: Allein in der Stadt Kreuzlingen sind es 400. Angenommen, die Stadt ist repräsentativ für den ganzen Kanton, dann käme man auf über 5000 Minderjährige.

Ein Skandal? Vermutlich, ja. Vor allem aber eine logische Folge der ständig steigenden Gesundheitsausgaben, die zuletzt 82,5 Milliarden Franken betrugen. Seit Einführung des Krankenversicherungsgesetzes (KVG) im Jahr 1996 haben sich die Prämien verdoppelt. Die Schweizerinnen und Schweizer geben durchschnittlich 14 Prozent ihres verfügbaren Einkommens für ihre Krankenkasse aus – die monatliche oder vierteljährliche Rechnung bringt manch ein Haushaltsbudget aus dem Lot.

Wie gehen die Ärztinnen und Ärzte, wie die Spitäler damit um, dass es ihnen von Gesetzes wegen verboten ist, Kindern die Behandlung zukommen zu lassen, die ihnen das Schweizer Gesundheitswesen bieten würde? "Da geben wir keine Auskunft", heißt es knapp bei der Spital Thurgau AG, der CEO habe dies so entschieden. Man möge sich an das kantonale Gesundheitsamt wenden. Dort heißt es, was als Notfallbehandlung gelte, darüber müsse der Arzt in Absprache mit den Krankenkassen entscheiden. Dialysebehandlungen, onkologische Therapien und psychiatrische Kriseninterventionen seien weiterhin gedeckt.

Stefan Schneider ist Kinderarzt in Kreuzlingen und einer der wenigen, der bereit ist, über das Thema zu sprechen. "Die Kinder müssen die Fehler ihrer Eltern ausbaden", sagt er. "Das ist störend, das macht mir Bauchweh." Doch ihm bleibe nichts anderes, als sich an die Vorgabe zu halten. "Wenn es kein Notfall ist, lehne ich die Behandlung ab", sagt Schneider. Falls Patienten, die bereits bei ihm in Behandlung sind, einen Leistungsstopp erhalten, suche er das Gespräch mit ihnen. "Manchmal hilft es, ein paar Monate zu warten, bis sie ihre offenen Prämienrechnungen bezahlt haben."

Die schwarzen Listen Die schwarzen Listen 7 von 26 Kantonen Eine Umfrage der ZEIT bei allen 26 Schweizer Kantonen zeigt: Sieben Gesundheitsdirektionen führen Listen mit Personen, die ihre Krankenkassenprämien trotz Betreibung nicht bezahlen. Wer auf diesen schwarzen Listen steht, wird nur noch im Notfall behandelt. Thurgau: 5787 Personen (entspricht 2,1 % der Einwohner)

Aargau: 12.500 Personen (1,8 %)

St. Gallen: 6100 Personen (1,2 %)

Solothurn: 2953 Personen (1,1 %)

Luzern: 4557 Personen (1,1 %)

Schaffhausen: 900 Personen (1 %)

Zug: 512 Personen (0,4 %) Kinder Kinder auf schwarzen Listen Der Thurgau ist der einzige Kanton, in dem auch Minderjährigen der Zugang zu sämtlichen Gesundheitsleistungen (außer Notfallbehandlungen) verwehrt wird. Genaue Zahlen wollte das Gesundheitsamt mit Verweis auf die "hochsensiblen Daten" nicht nennen. Klar ist: Allein in der Stadt Kreuzlingen werden 400 Kinder nur im Notfall behandelt.

Sein Kollege Sebastian Beck, auch er praktiziert in Kreuzlingen, erzählt, wie es ihn anfänglich Überwindung gekostet habe, die Eltern seiner Patienten auf den Leistungsstopp anzusprechen. "Ich erlebe oft große Scham, manchmal auch Erleichterung", sagt Beck. "Wenn man sich gegenübersitzt, dann finden sich eher Lösungen, als wenn man einen Brief der Inkassofirma bekommt." Er erzählt von einer Familie, die, als der Vater arbeitslos wurde, ihre Kinder nicht mehr zum Arzt brachte. "Nach zwei Jahren kamen sie wieder und baten darum, alles nachzuholen, was sie verpasst hatten." Sebastian Beck sagt, das Thema sei für ihn schwer zu ertragen. "Ich finde, eine Solidargemeinschaft müsste in der Lage sein, für die Kinder solche Situationen zu überbrücken. Sogar dann, wenn diese von deren Eltern selbst verschuldet ist."