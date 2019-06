Sie sind sehr nett und sehr rechts. Sie sind sehr rechts und sehr nett. Man kann sich keine sympathischeren Leute vorstellen als die drei Mitglieder des Kreisverbands der Konservativen Partei im Nordwesten der Grafschaft Hampshire, die an diesem Sommervormittag für den Besucher aus Deutschland in ihre Geschäftsstelle gekommen sind. Gebildete, wohlhabende Ruheständler in ihren Siebzigern, allesamt freiwillig engagiert in karitativen Vereinen. Janet Palmer, früher Personalmanagerin in einer Briefpapier-Firma, trägt ein T-Shirt mit dem Schriftzug "Help for Heroes": eine Organisation, die Betreuungseinrichtungen für ehemalige Soldaten betreibt, die in Schwierigkeiten geraten sind. Um zehntausend Veteranen kümmert sich der Verein. Aber für den Wohlfahrtsstaat, mit seiner steuerfinanzierten, moralisch neutralen Allgemeinversorgung, hat Janet wenig übrig. Der schmeckt ihr zu sehr nach Bürokratie und Sozialismus. "Ich helfe keinen Leuten", erklärt sie, "die sich nicht selbst helfen wollen. Ich werde immer Leuten helfen, die sich nicht selbst helfen können."

