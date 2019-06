Er kennt dieses Gefühl. Erst fordert er die Zentralmacht heraus, die Regierung manipuliert den Wahlkampf gegen ihn, sie mobilisiert die Gerichte und hetzt die Medien auf ihn – und dann gewinnt er trotzdem haushoch. So hatte Tayyip Erdoğan die Bürgermeisterwahl von Istanbul gewonnen, 25 Jahre ist das jetzt her. Deshalb weiß niemand besser als er, was es bedeutet, dass der CHP-Kandidat Ekrem Imamoğlu am vergangenen Sonntag die Istanbuler Wahl gegen allen Widerstand gewonnen hat. Wie gefährlich kann dieser Bürgermeister Präsident Erdoğan und der AKP-Regierung in Ankara werden?

Ekrem Imamoğlu wird eine Stadt regieren, an der in der Türkei niemand vorbeikommt. Hier wird fast ein Drittel der türkischen Wirtschaftsleistung erbracht. Hier liegen die internationalen Flughäfen des Landes. Istanbul verbindet die Türkei mit der Welt. Jeder fünfte Türke lebt in der Stadt. Wenn Imamoğlu sein Amt antritt, wird er auf einen Schlag der mächtigste Türke nach Erdoğan sein.

Und der weiß das alles nur zu gut. Lange konnte er die vielen Hebel im Istanbuler Bürgermeisteramt nutzen. Hat Großaufträge vergeben, Posten an politische Freunde verteilt, sich die Wirtschaft untertan gemacht und die Medien mithilfe der Wirtschaft auf Linie gebracht. Er hat Brücken und Tunnel und Flughäfen gebaut. Die Stadt ist seine Stadt. In den vergangenen Wochen hat er um sie gekämpft, als wolle er selbst Bürgermeister werden.

Noch steht nicht fest, wie viel Macht Ekrem Imamoğlu im Amt haben wird. Die Zentralregierung in Ankara kann mit Erlassen und neuen Gesetzen seine Macht beschneiden. Ankara kann Istanbul finanziell austrocknen. Die AKP-Stadtregierung hinterlässt einen riesigen Schuldenberg von fast drei Milliarden Euro. Daran darf sich Imamoğlu abarbeiten.

Er wird auch einen Konkurrenten haben. Der Gouverneur von Istanbul, der für Polizei und Bürokratie zuständig ist, wird von der Zentralregierung in Ankara eingesetzt. Wie man Bürgermeister einhegt, hat Erdoğan im kurdischen Osten der Türkei vorgemacht. Aber Imamoğlu ist durch den zweimaligen Wahlkampf zur nationalen Figur geworden. Wie man mit ihm umgeht, wird alle Türken interessieren.

Er hat viele Möglichkeiten, Erdoğan gefährlich zu werden. Er hat eine Methode gefunden, Erdoğans System der autokratischen Polarisierung aufzubrechen: Imamoğlu ist freundlich, grenzt niemanden aus und umarmt die Anhänger seiner Gegner. Daran ist Erdoğan schon im Wahlkampf gescheitert, und die Chancen stehen gut, dass es Imamoğlu auch im Machtkampf mit Ankara nützt. Im Amt wird Imamoğlu außerdem Zugang zu vielen Informationen haben. Er wird viel erfahren über das krakenhafte, korrupte System Erdoğan, das in Istanbul seinen Ursprung hat und über die Jahrzehnte bis nach Ankara wuchs.

Istanbul kann für Imamoğlu der Startpunkt seines nationalen Aufstiegs werden – wie seinerzeit für Erdoğan. Er wird nicht polarisieren und sich durch Erniedrigung der anderen erhöhen, sondern wird allein für sich selbst werben. Und, wie im Wahlkampf, die Anhänger Erdoğans allmählich zu sich herüberziehen. Irgendwann, wenn die Zeit reif ist, kann er Erdoğan herausfordern, nicht in Istanbul, sondern in dessen Palast in Ankara.