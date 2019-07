Mancher in Nürnberg hat nur noch Spott übrig. Was sich in der Bundesagentur für Arbeit abspiele, erinnere an die Intrigen in amerikanischen Polit-Fernsehserien. Nur gehe es eben nicht um die US-Präsidentschaft, sondern bloß um die Führung in Deutschlands größter Behörde. "House of Cards für Arme", lästert einer.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden