Wenn eine berühmte Schauspielerin hinter einer Figur verschwindet, wenn sich Glamour und Celebrity verflüchtigen wie ein Hauch und wenn dann auf der Leinwand einfach nur ein Wesen in seiner Wesenhaftigkeit erscheint – dann haben wir es wohl mit einer großen Darstellerin zu tun. In dem Independent-Film Wo ist Kyra? ist Michelle Pfeiffer ein solches Wesen. In den Achtziger- und Neunzigerjahren arbeitete sie am liebsten mit den Regie-Autoren des Mainstreams, ihre Figuren gaben dem amerikanischen Kino eine seltsam sinnliche Andersartigkeit und schwer zu fassende Sexyness.

So als müsse die Kamera sich an das Gesicht mit den hohen Wangenknochen herantasten, wird Pfeiffer in Wo ist Kyra? zunächst aus der Distanz gefilmt: durch Türspalte, halb angeschnitten im Bild, aufgenommen aus dem entfernten Winkel eines Zimmers oder verschwimmend mit der Unschärfe des Bildhintergrunds.

Wie eine Höhle wirkt die New Yorker Wohnung, in der Kyra mit ihrer schwer kranken Mutter lebt, die sie zärtlich pflegt. Kaum ein Sonnenstrahl dringt durch die Fenster, das Licht ist gedämpft, Braun- und Beigetöne dominieren die Bilder. Gemeinsam haben sich Mutter (die beiden leben von ihrer Rente) und Tochter (geschieden und seit zwei Jahren ohne Job) zurückgezogen, eingerichtet in ihrer Nische, die sie vor dem Existenzkampf schützt. Ein Ort, erfüllt von Dankbarkeit, kleinen Scherzen und dem bisschen whiskygetränkten Hedonismus, der bleibt, wenn man ohne viel Geld in New York lebt. Die Stadt ist präsent durch ihre Geräusche und wirkt doch wie ausgesperrt. Wenn Kyra durch die Straßen geht, dann meist am Rande der Einstellungen, so als gehöre sie schon lange nicht mehr dazu.

Man könnte von einer solidarischen Ästhetik sprechen, die der aus Nigeria stammende Regisseur und Fotograf Andrew Dosunmu und sein Kameramann Bradford Young für ihre Hauptfigur entwickelt haben. Es sind Bilder, die ihre Heldin tragen, umfangen. Tableaus, die ihr den Halt der klaren Komposition geben. Szenen, die eher durch als über sie sprechen.

Etwa als Kyra zu Beginn des Films gewahr wird, dass ihre Mutter unter ihrer Sauerstoffmaske aufgehört hat zu atmen. Nur als Schattenriss ist Michelle Pfeiffer in der Tiefe des Zimmers zu sehen; ihre Figur scheint sich nicht entscheiden zu können, ob sie stehen bleiben oder sich setzen will. Es ist nur ein winziges Zögern, und diese Unentschlossenheit angesichts des Endgültigen verkörpert Pfeiffer ergreifend.

Was bleibt einer Endfünfzigerin in dieser Stadt, die ihr nicht mal eine Arbeit hinter dem Tresen eines Fast-Food-Restaurants bieten kann? Die Beerdigung, zu der neben Kyra nur ihr Ex-Mann und der Doorman des Apartmenthauses kommen. Wege, die durch ein schemenhaftes New York, aber zu keinem Ziel führen. Vorstellungsgespräche bei Personalchefs, die nur das Ablaufdatum eines Schicksals vor sich sehen.