Noch vor wenigen Jahren war Arthur Jafa nur jenen im Filmbetrieb bekannt, die den Abspann afroamerikanischer Dokumentarfilme lasen oder sich für die Produzenten von Hip-Hop-Musikvideos interessierten. Als Kameramann arbeitete er mit John Akomfrah, Spike Lee und Solange Knowles zusammen. Nun hat Jafa (1960 in Tupelo, Mississippi, geboren, seine Eltern waren Lehrer) eine rasante, erstaunliche zweite Karriere im Kunstbetrieb gemacht: Seine achtminütige Videoinstallation Love is the Message, the Message is Death war seit 2016 in zahlreichen Museen weltweit zu sehen. Auf der Venedig-Biennale zeigt Jafa seit Mai eine neue Videoinstallation, für die er mit dem Goldenen Löwen als bester Künstler ausgezeichnet wurde. Und vergangenes Wochenende eröffnete – nach Stationen in der Serpentine Gallery in London und der Sammlung Julia Stoschek in Berlin – die bisher wohl größte Ausstellung Jafas im Stockholmer Moderna Museet.

In einer Aufbaupause empfängt der Künstler, der im blonden Stockholm ein Camouflage-Cap über seinem zu kleinen Zöpfen geflochtenen schwarzgrauen Haar trägt, den Kritiker zum Gespräch. Er zeigt auf seinem Smartphone ein Instagram-Filmchen von einem schwarzen Mann oder einer Frau, so genau kann man das nicht sagen, der oder die auf extrem hohen Stilettos einen wagemutigen, scheinbar mühelosen Tanz aufführt. Es ist gut möglich, dass dieser kleine Film bald Teil seiner Kunst wird.

Denn aus im Internet gefundenen und selbst produzierten Filmschnipseln mixt Arthur Jafa seine Collagen, die Zuschauer süchtig machen. In Love is the Message, the Message is Death sieht man Barack Obama singen, weiße Polizisten auf schwarze Männer und Frauen, ja sogar Kinder einprügeln, schwarze Jugendliche einander malträtieren, Schwarze zu Hip-Hop tanzen, schwarze Kinder spielen, schwarze Sportler weinen und feiern, schwarze Priester predigen, schwarze Bürgerrechtler demonstrieren. Es ist ein ebenso verstörender wie mitreißender Bilderstrom, unterlegt mit dem Song Ultralight Beam von Kanye West. Ein Film über Lust, Schmerz, Stolz, Demütigung, über die Erfahrung der Blackness, des Schwarzseins in den USA.

Gibt es eine schwarze Kunst überhaupt? Sicher, sagt Jafa, er habe das Glück, in diesen Zustand, den man Schwarzsein nennt, hineingeboren worden zu sein: "Das Schwarzsein ist eine sehr komplizierte ontologische Formation, und die Schwarzen sind ein Produkt dieser Formation. Aber Schwarze und das Schwarzsein sind nicht ein und dasselbe. Ich unterscheide auch zwischen den Schwarzen und den Afrikanern. Es gibt einen Unterschied für die Schwarzen in Amerika, der durch die Sklaverei entstand. Und durch Probleme, die schon vor der Sklaverei existierten. Die herrschende Elite in Afrika nutzte den Sklavenhandel, um anarchische Gemeinschaften loszuwerden. Die Sklaverei löste ein sich fortsetzendes Trauma aus, aber schon davor gab es ein soziopolitisches Problem in Afrika." Das wirke noch heute auf die Psyche: "Denn auf wen ist man am meisten wütend: Auf den, der dich gekauft hat? Oder auf den, der dich verkauft hat? Vor allem wenn der Verkäufer üblicherweise deine Familie war."

Viele Schwarze auf dem amerikanischen Kontinent glaubten heute, sagt er, dass sie von afrikanischen Königen und Königinnen abstammten: "Diese Fantasien sind absolut verständlich, weil sie all den negativen Erzählungen über uns, nämlich dass wir keine Geschichte hätten, keine Zivilisation, entgegengesetzt werden konnten. Letztendlich sind schwarze Amerikaner aber die Nachkommen von Bauern, von Arbeitern, von der Klasse der Entbehrlichen. Mich interessiert das Schwarzsein eben nicht nur, weil ich zufällig selbst schwarz bin, sondern vor allem wegen dieser drängenden sozialhistorischen, politischen, philosophischen Fragen, die mit dem Schwarzsein verbunden sind."

Dieser Mann, der neben seinen Filmen vier Jahrzehnte lang intensiv an Bildbänden, Skulpturen und Fotografien arbeitete, wurde wie so viele schwarze Künstlerinnen und Künstler vom globalen Betrieb kaum gehört, obwohl er sehr viel zu sagen hat. Das weltweit gesteigerte Interesse an schwarzer Kunst erklärt er auch mit einem Verweis auf die schwarze Musik, die seit dem 20. Jahrhundert die vielleicht dominante kulturelle Form sei und ebenfalls nicht nur von Schwarzen konsumiert werde. Schwarze Menschen gälten einerseits als das Sinnbild für Erbärmlichkeit, anderseits als das Sinnbild für Lebenskraft und Dynamik, egal ob es um schwarzen Tanz, schwarze Athleten oder Kunst gehe. "Schwarzsein bedeutet: Druck, Intensität, Spaß, Horror. All das, was alle Menschen fühlen und erleben, aber in einer besonderen, konzentrierten Fassung."